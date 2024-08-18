代理教師議題燒！六都中「這城市」好評最高　原來是推動全聘期制

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憲法法庭日前判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。TPOC台灣議題研究中心在比較六都在代理教師議題上的網路聲量時，發現是否開出缺額及聘任後的待遇，是影響六都好感度高低的關鍵。而在代理教師議題上，桃園市的正面討論佔15.95%，負面討論佔15.38%，獲得六都之中最高的好感度1.04。TPOC台灣議題研究中心進一步分析正面聲量，主要是桃園市長張善政去年2月推動的代理老師全聘期制，這項制度翻轉過去代理教師寒暑假期間未獲支薪，工作一年卻只能領10月個月薪水「同工不同酬」的狀況，打造保障代理教師薪資、能夠安心教書的工作環境，贏得大量好感。而各縣市為了避免代理教師統統跑到桃園任職，也火速跟進桃園市的腳步，推動全聘期制。但在桃園市以外，其餘5縣市在代理教師議題上的表現，都是負評多於好評。其中，在台南市的討論中，正面討論佔13.31%，負面討論占24.17%，好感度僅0.55，在六都之中墊底。分析負面討論聲量，發現有許多民眾抱怨台南市的教職福利很差，不只是全國唯一要求代理教師在寒暑假必須比照正式老師到校的城市，行政減授時數也是六都之中最少的。TPOC台灣議題研究中心指出，因應台灣社會的少子化現象，也配合愈來愈多元的課程需求，教育部近年大量以代理教師，補足正式師資人力缺口。目前全台灣的代理教師已經超過三萬人，將近全台教師人數的六分之一。未來各縣市想要爭取這些珍貴師資前來任職，勢必得推出媲美正式教職的福利與薪資，才有機會贏得這場「代理教師爭奪戰」。