李雅英師妹團來襲！電豹女不擔心韓啦啦隊搶風采：努力再努力

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▲「全民表妹」李雅英的師妹珍元、子仁、海莉、天天與署賢帶來熱力四射的表演嗨翻全場。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李雅英到場為師妹們加油。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲本屆徵選會的前三名分別為喬喬（右）、安娜（左）、魚肉（中）。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲電豹女現場熱舞。（圖／記者吳翊緁攝影）

台啤雲豹啦啦隊「浪LIVE」電豹女今天在三創生活園區的CLIPPER STUDIO舉辦年度徵選會，電豹女學姐們到場力挺，由「全民表妹」李雅英的師妹珍元、子仁、海莉、天天與署賢帶來熱力四射的表演嗨翻全場，這也是她們第一次來台灣演出，李雅英還特別到場支持師妹們，電豹女被問到韓國啦啦隊來台，是否會給她們壓力，她們也笑說：「只能努力再努力。」李雅英師妹海莉加入電豹女的心情特別激動，直呼：「很高興參與台灣運動，期待球場上表現給大家看！」電豹女隊長小楓也透露，她們和李雅英感情都很好，便請她推薦適合加入啦啦隊的人選：「她推薦了海莉，還帶我們去拍攝現場，透過翻譯跟海莉聊天覺得她很合適，我就現場打給老闆，後來海莉跟她老闆飛來台灣，這次連師妹團都帶來，讓她們知道台灣啦啦隊也很盛行，我們以後也可以去韓國交流。」她們這次來台灣也去了十分、101和饒河街夜市，希望能在101上看高空夜景。本屆徵選會的前三名分別為喬喬、安娜、魚肉，小楓被問到是否會有學姊學妹制，坦言：「像笑笑是去年冠軍，我們不會分學姊妹，在後台東西都會分享，連絲襪都穿來穿去。就算是學妹只要表現好，工作也會更多。」她提到，電豹女的舞風在啦啦隊中算是困難的，「舞風多元化很好，演出不會侷限在球場，尾牙、校園也可以，適合各種場合。」近來大批韓籍啦啦隊員湧入台灣，她們被問到是否會擔心光環被搶走，小楓笑說：「厲害的人很多，我們只能努力再努力。」草莓更自信表示：「會，要有自信，像安娜一樣。」而先前傳出韓國網友認為台灣啦啦隊的應援服裝太暴露，筱緹坦言，她們接下來的服裝就是希望別太暴露，都是由自己設計：「我們這次理念是不想暴露又微性感，可以期待這一季的服裝。」