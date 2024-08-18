〈星期五晚上〉紅翻！李雅英師妹團大跳16蹲　曝來台最愛1美食

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▲師妹團（左起，珍元、海莉、署賢、天天、子仁）來台大秀舞技，跳起〈星期五晚上〉。（圖／記者吳翊婕攝影）

日前韓籍啦啦隊女神李雅英的師妹團來台，5名成員子仁、署賢、珍元、天天、海莉現身桃園機場，掀起暴動，而今（18）日，幾人受邀到台啤雲豹啦啦隊「電豹女」徵選會表演，順便替師姐李雅英站台，還在台上大跳台灣男團Energy的超殺神曲〈星期五晚上〉，其中署賢更在舞台上展現精湛舞技，嗅出「16蹲」，讓現場其他啦啦隊女孩瘋狂尖叫，她們也曝光這次來台私心最愛吃的幾樣美食。李雅英師妹團來台，李雅英本人也在機場透露，自己想帶學妹們吃遍她私藏的幾樣台灣小吃，最想推薦的美食是臭豆腐，不只如此，她也表示接下來幾天會想帶師妹們去逛夜市。李雅英被媒體問到在台灣發展如此成功，是否有經驗想傳承一事，她也謙虛表示：「沒有覺得自己有多成功，就是非常努力的做好自己的本分，別忘記目標和初衷。」而今天迎來師妹團在台灣的重頭戲，台啤雲豹電豹女徵選會，這次幾名參賽者紛紛開出大絕，在台上展現自己的舞蹈實力，電豹女也在現場大跳組曲，讓師妹團超級興奮，直呼先前就有在IG上關注電豹女，沒想到如今親眼目睹其精湛舞技，也讓她們紛紛直呼：「很厲害！」而師妹團這次的特別演出，除了最基本的KPOP以外，竟然還有台灣男團Energy的超殺神曲〈星期五晚上〉，音樂聲響起的瞬間，就讓全場粉絲為之瘋狂，其中署賢更在舞台上SOLO表演「16蹲」，更還臉不紅氣不喘的受訪，也讓粉絲相當訝異她們的跳舞實力。而在演出後的公開訪問中，主持人梁赫群也詢問幾人是否有品嚐到台灣小吃，師妹團竟然沒提到一般韓團藝人常講的鹹酥雞或珍珠奶茶，而是坦言鴨血、鳳梨酥等更合自己的胃口。