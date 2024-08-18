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被川普攻擊是變性人！林郁婷霸氣回應獲掌聲　「希望不要忘記我」

記者路皓惟/臺北報導

▲川普在賓州競選活動中暗諷巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif是變性人，並承諾「把男性趕出女性運動」，台灣金牌拳后林郁婷以「用愛去包容一切」霸氣回應，獲得全場熱烈掌聲。（圖／記者陳云茹攝）
▲川普在賓州競選活動中暗諷巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif是變性人，並承諾「把男性趕出女性運動」，台灣金牌拳后林郁婷以「用愛去包容一切」霸氣回應，獲得全場熱烈掌聲。（圖／記者陳云茹攝）
準備競選下任美國總統的川普（Donald Trump）在賓州的競選造勢活動上，將矛頭指向巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞好手Imane Khelif，暗諷兩人是變性人，還承諾「會把男性趕出女性運動」。對於川普惡意攻擊，林郁婷以「用愛包容一切」一句話霸氣回應，直言不需要為了這些聲音去辯解，獲得全場的熱烈掌聲。

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霸氣回應川普攻擊　林郁婷獲全場掌聲

根據《美聯社》報導，川普在造勢活動上，提到了「奧運有兩個變性人，他們是從男人變成女人，然後參加了拳擊比賽。」雖然川普並未指名道姓，但他很明顯就是暗指林郁婷及Khelif，稱她們能夠獲得參賽資格實在「很離譜」，更揚言要把男人趕出女性運動。

對於川普的言論，林郁婷展現氣度，以一句「用愛去包容一切」回應這些攻擊，她表示：「在比賽中我並沒有收到相關訊息，賽後也沒特別關注，我們生活在一個友善的社會中，應該包容不同的聲音，沒必要為了這些聲音去辯解。」這番話引起現場觀眾的共鳴，響起熱烈掌聲。

奧運帶起運動風潮　林郁婷盼企業投入更多

從奧運開幕以來，林郁婷就飽受性別議題霸凌，令國人心疼，教練曾自強表示：「當全世界攻擊她的時候，作為教練，我必須站在前面擋住這些攻擊，感謝全台灣人民的支持，也感謝林郁婷的堅持，無論是在比賽失利或心情不佳時，她都能夠相信團隊、相信我編織的夢想，成功站上世界舞台。」

林郁婷表示，希望透過自己的影響力，提升拳擊運動的人口數，並讓更多人關注體育，進而促進台灣體育的蓬勃發展。她呼籲社會各界、尤其是企業能夠投入更多資源，培育基層運動員，「風潮總會過去，但希望大家不要忘記我，將這份熱情延續下去，讓台灣競技運動更好。」

▲自奧運開幕以來，林郁婷飽受性別議題霸凌，教練曾自強說：「當全世界攻擊她時，我必須站在前面擋住這些攻擊。」林郁婷也希望透過自身影響力提升拳擊人口，並呼籲企業投入更多資源，推動台灣競技運動的發展。（圖／記者陳云茹攝）
▲自奧運開幕以來，林郁婷飽受性別議題霸凌，教練曾自強說：「當全世界攻擊她時，我必須站在前面擋住這些攻擊。」林郁婷也希望透過自身影響力提升拳擊人口，並呼籲企業投入更多資源，推動台灣競技運動的發展。（圖／記者陳云茹攝）

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