被川普攻擊是變性人！林郁婷霸氣回應獲掌聲　「希望不要忘記我」

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▲自奧運開幕以來，林郁婷飽受性別議題霸凌，教練曾自強說：「當全世界攻擊她時，我必須站在前面擋住這些攻擊。」林郁婷也希望透過自身影響力提升拳擊人口，並呼籲企業投入更多資源，推動台灣競技運動的發展。（圖／記者陳云茹攝）

準備競選下任美國總統的川普（Donald Trump）在賓州的競選造勢活動上，將矛頭指向巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞好手Imane Khelif，暗諷兩人是變性人，還承諾「會把男性趕出女性運動」。根據《美聯社》報導，川普在造勢活動上，提到了「奧運有兩個變性人，他們是從男人變成女人，然後參加了拳擊比賽。」雖然川普並未指名道姓，但他很明顯就是暗指林郁婷及Khelif，稱她們能夠獲得參賽資格實在「很離譜」，更揚言要把男人趕出女性運動。對於川普的言論，林郁婷展現氣度，以一句「用愛去包容一切」回應這些攻擊，從奧運開幕以來，林郁婷就飽受性別議題霸凌，令國人心疼，教練曾自強表示：「當全世界攻擊她的時候，作為教練，我必須站在前面擋住這些攻擊，感謝全台灣人民的支持，也感謝林郁婷的堅持，無論是在比賽失利或心情不佳時，她都能夠相信團隊、相信我編織的夢想，成功站上世界舞台。」林郁婷表示，希望透過自己的影響力，提升拳擊運動的人口數，並讓更多人關注體育，進而促進台灣體育的蓬勃發展。她呼籲社會各界、尤其是企業能夠投入更多資源，培育基層運動員，