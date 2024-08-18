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「法國第一美男」亞蘭德倫真實死因曝光！陳亞蘭悲慟：藝名源於他

記者施以慧／綜合報導

▲法國第一美男亞蘭德倫（左）於今（18）日辭世，稍早已經由法媒曝光真實死因，而台灣藝人陳亞蘭（右）的藝名就源自於他，還坦言亞蘭德倫就是她的偶像。（圖／臉書）
▲法國第一美男亞蘭德倫（左）於今（18）日辭世，稍早已經由法媒曝光真實死因，而台灣藝人陳亞蘭（右）的藝名就源自於他，還坦言亞蘭德倫就是她的偶像。（圖／臉書）
擁有「法國第一美男子」稱號的法籍巨星亞蘭德倫（Alain Delon），過去曾演出過不少經典電影，像是《陽光普照》、《洛可兄弟》等，都是他的招牌作品，而他於今（18）日於家中安詳過世，享年88歲，讓粉絲相當不捨，而台灣女藝人陳亞蘭（陳文翠）則難過表示自己的藝名就是發想於亞蘭德倫，還表示亞蘭德倫就是她的偶像。

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▲陳亞蘭過去曾在書中提過自己的藝名與亞蘭德倫有關。（圖／陳亞蘭 臉書）
▲陳亞蘭過去曾在書中提過自己的藝名與亞蘭德倫有關。（圖／陳亞蘭 臉書）
陳亞蘭藝名就源於他　曝亞蘭德倫是她偶像

事實上，陳亞蘭過去曾出版過書籍《人生親像大舞台》，當時在書中就曾表態自己藝名的由來，她坦言原先取名要叫做「陳美如」，不過「乾媽」楊麗花卻認為戲團已經有一個「紀麗如」，已經夠「盧」，表示囉唆難纏的意涵，所以求她改名，由於陳亞蘭的偶像就是亞蘭德倫，於是索性改名為「陳亞蘭」。

法媒證實離世消息　家人曝光真實死因

另外根據法國媒體報導，亞蘭德倫的家人已於今天稍早證實他離世的消息，報導還指出：「他們極其悲慟地宣布父親辭世，」並曝光死因，「他是在杜希（Douchy）的家中安詳離世，3個孩子與家人隨侍在側。」

▲亞蘭德倫逝世一事，於今日稍早由家人證實。（圖／YouTube Festival de Cannes）
▲亞蘭德倫逝世一事，於今日稍早由家人證實。（圖／YouTube Festival de Cannes）
曾受邀來台參加金馬獎　經典畫面遺留人間

過去亞蘭德倫，曾因為俊美的外貌，被影迷譽為「電影中最美麗的男人」，而這名男神在1981年曾到訪過台灣，受邀參加第18屆的金馬獎，還上台協助頒發最佳女配角獎，與當時得獎的蕭芳芳同框，也因此留下經典畫面。

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