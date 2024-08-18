台北公開賽麟洋配最後合體　李洋有傷照打：不可能讓大家看我棄權

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台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運成功衛冕，締造金牌二連霸壯舉。隨著巴黎奧運結束，「麟洋配」也要拆夥，即將於20日開打的超級750系列的日本公開賽，王齊麟改攜手新搭檔邱相傑出征，不過，9月台北公開賽「麟洋配」將再次合體，這也是黃金男雙的最後一次合拍。日前李洋與女友飛往日本度假，他笑稱：「在日本的時候被很多台灣民眾認出來，甚至吃飯還有人要幫我買單，我真的非常感謝台灣人民對我的支持。」雖然他稱自己是「I人（「內向性人格」）」，但熱情的粉絲還是讓他感到非常溫暖。今日李洋出席台灣機能運動服飾品牌活動時，對於台北市長蔣萬安提議將兩人母校前的道路命名為「麟洋路」，李洋表示：「感謝市長對選手的肯定，但我認為不能用『麟洋』來定義所有，還包括戴資穎、小天（周天成）等，以及幕後團隊的努力，才讓羽球運動受到更多人的關注。」