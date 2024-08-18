台鐵女站務員慘遭民眾毆打！親筆信喊話高層：安全上下班已成奢侈

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▲台鐵產業工會今（18）日公開女站務員的手寫信件。（圖／翻攝台鐵產業工會臉書）

台鐵嘉義大林站在8月7日發生女站務員遭攻擊事件，當時女站務員因勸阻旅客車站內騎腳踏車，卻遭對方出手攻擊，後續還找來民代介入。對此，台鐵產業工會今（18）日公布遭攻擊的女站務員親筆信，她在信中喊話交通部長李孟諺和台鐵董事長杜微，感嘆員工們「能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求」。台鐵產業工會今（18）日公開女站務員的手寫信件，她在信中描述2週前在工作中遭到民眾攻擊的心情，坦言事發至今平復心情後，有些話想透過這封信向交通部長李孟諺和台鐵董事長杜微兩位長官反映，也希望他們能回應信件訴求。女站務員表示，自己在考入台鐵局前，從未想過一份工作會讓她需要自購密錄器，或擔心今天是否又要遭旅客攻擊，甚至是被地方民代施壓，更沒想過發生這些事情後，承諾安全改革的公司，卻連保護員工都做不到。回憶起被旅客毆打那一刻，女站務員感慨表示，「證明公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效」，事後若沒有產業工會協助，她甚至要獨自面對，「面對已經不是第一次被攻擊、辱罵成為日常的時候，能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求」。女站務員說，發生在她身上的事件，是全台灣台鐵運務人員的縮影，她由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓類似事件停在她身上就好。她質問李孟諺與杜微：「請告訴我與全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾？」