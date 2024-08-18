名家論壇》膝關節／能戰勝謊言的不是真相，而是另一個更大的謊言

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▲《政壇旋風》。（圖／Netflix提供）

收看《政壇旋風》難免不思考韓國與台灣的政治生態，有著太多相似之處，光是聽到劇中薛景求飾演的朴東豪說出：「能戰勝謊言的不是真相，而是另一個更大的謊言。」就讓人發出感嘆，多少政治亂象，都是包藏禍心的謊言變成原點，然後一層又一層的謊言滾雪球，觀眾慢慢忘記最初的風暴起源。《政壇旋風》由兩位演技派韓國演員助陣，薛景求飾演的朴東豪是一個不甘心司法被執政黨操弄的檢察官，最後被在野黨賞識，最後一路幫總統助選成為內閣核心成員，最後當上了國務總理。卻因為不滿總統與財團掛鉤，總統甚至逼死了昔日與朴東豪有革命情感的議員徐奇泰。引發朴東豪試圖正面逼宮下台，總統視朴東豪應為下一任總統接棒者，不該這時自家人互扯後腿。導致朴東豪用激烈手段，決心殺害總統。劇情聽起來確實有點離譜，但看看台灣與韓國兩邊的選舉風波，這可一點也不誇張。讓人感傷的，莫過於劇本編寫朴東豪的政黨之路，從抗議軍權體系起家，到最後擁有權力，卻又難以跟財閥徹底分道揚鑣。就連原本被視為良心派的改革總統，也被妥協，即便把財閥創辦人送入牢獄，也無法真正切斷政府與財閥的臍帶。朴東豪這角色異常地獨尊自己的道德清高，但在推翻權力秩序過程，追求勝利目標則也把自己拖下水。故事翻轉多次給足觀眾驚喜，預判對手的預判自然是誇飾劇本的基本取巧寫法。如此離譜的灑狗血轉折，自然會讓觀眾覺得好像過了幾集重回原點。金喜愛飾演的鄭秀甄，雖然是同黨夥伴，更是一路助選總統到底的重要角色。但由於丈夫與財團金流往來密切，造成自身的道德破防缺口。對比他們年輕時，這些當年搖旗吶喊，又被軍權掛帥的執政黨非人道審問煎熬，如今拿到權力之後，卻眼睜睜與利益輸送徹底掛鉤。「為了政黨/國家利益必須犧牲妥協的，到底又是什麼呢？」這句話實在敲醒了當權者的迷思，大家都認為自己可以為了大方向理想邁進的同時，願意為了達成某些手段而與財閥家、地下秩序妥協。對照韓國多任總統下場，不管是朴槿惠或是盧武鉉，大多最後無法逃離財閥權力輻射。特別是盧武鉉前總統，打著改革派獲得了選票，最終深受兄長負面收賄與自身被傳收賄新聞壓力而投崖自盡。劇本則巧妙地把朴東豪打造成，為了逼迫執政黨極端改革，不惜用性命對決的潔淨操守政治人物。這點雖然從前面劇本有暗示，他終究會採取極端絕招，但觀眾應該也沒料到會走上這樣的驚嘆號。觀眾看到故事中的財閥接二連三被擺一道，如何清算並且設局敵對陣營，《政壇旋風》確實寫足了陰謀城府，諷刺政治如此血性赤裸，我認為少了點餘裕轉圜。真的要鬥到魚死網破才是勝利嗎？真的要用犧牲換取妥協？現實生活中有多少革命激情助攻者？但永遠不要指望大家能當理念烈士走到極限，更別幻想奮鬥夥伴能一路同甘共苦（夫妻都不一定能了），多半能共苦，只是「分享勝利果實」終究考驗人性，「杯酒釋兵權」才是多半現實政治常態。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com