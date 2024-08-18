陳子豪關鍵安打！曾頌恩超大號陽春砲　兄弟猛扛3轟7：4橫掃台鋼

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中信兄弟今（18）日主場迎戰台鋼雄鷹，靠著陳子豪5局下關鍵2分打點安打，幫助兄弟逆轉戰局，最終中信兄弟以7：4橫掃台鋼，本季第六度獲選單場MVP，取得4連勝，持續穩居中職下半季戰績龍頭。1局下，兄弟隊岳政華、許基宏敲出「背靠背」全壘打，幫助兄弟取得2分領先。3局下，許基宏適時擊出安打再添1分，4局上，台鋼洋砲魔鷹轟出兩分砲，本季第23轟出爐，雙方縮小至1分差。5局上，台鋼雄鷹攻勢再起，林家鋐、曾子祐、陳文杰和魔鷹接連擊出安打，為球隊攻下2分，以4：3反超兄弟。不過，兄弟5局下立即反攻，陳子豪在滿壘的情況下，敲出關鍵安打，帶有2分打點，兄弟重新要回領先。8局下，曾頌恩擊出大號陽春全壘打，隨後宋晟睿敲出安打繼續補刀，幫助兄弟鎖定勝利，9局上吳俊偉順利關門。此戰陳子豪4打數1安打，貢獻2分打點，獲選單場MVP；投手方面，鄭凱文先發5局被敲7支安打失4分，順利拿下勝投。而台鋼雄鷹先發江承諺主投4.1局被敲8支安打失5分，吞下本季第7敗。另一場樂天桃猿在桃園主場迎戰統一7-ELEVEn獅，樂天威能帝與統一古林睿煬上演投手戰，但古林退場之後，獅隊牛棚放火，余德龍敲出關鍵安打追平比數，接著趁著獅隊投手黃竣彥暴投逆轉超前，終場樂天桃猿以4：3橫掃統一獅。