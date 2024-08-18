亞蘭德倫辭世享壽88歲！過往超豐富情史全曝光　30歲帥兒有望接班

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▲法國巨星亞蘭德倫於今（18）在家中安詳逝世。（圖／金馬執委會提供）

▲亞蘭德倫（左上）的30歲兒子（右、左下）長得非常帥氣，擁有185公分的高挑身高。（圖／IG alainfabiendelon）

曾影迷封為為「全球第一美男子」的法國影壇巨星亞蘭德倫（Alain Delon）在今（18）日傳出離世消息，享壽88歲。根據法國媒體報導，家屬已經對外發布聲明，指出亞蘭德倫在3名子女和親人的陪伴下，於法國杜希（Douchy）的家中安詳離世。另外，亞蘭德倫生前的俊美外貌與精湛演技，也完整遺傳給30歲的兒子法比安（Alain Fabien Delon），而他也因老父親離世，法比安也將正式成為他的接班人。回顧亞蘭德倫的一生，他在1935年於法國出生，童年時期家境貧困，17歲時便主動參軍，在21歲時選擇返回家中謀生路，22歲就被星探挖掘，從此踏入演藝圈，亞蘭德倫憑藉出演電影《Christine》中軍官一角打開知名度，後續還出演了電影《陽光普照》，讓他正式成為影壇巨星。而亞蘭德倫的經典作品之一，還有這部電影《獨行殺手》，他在片中飾演冷酷殺手，陰冷的形象直至今日依舊深植人心。亞蘭德倫這一生中曾遇到過許多女人，不僅曾與一同出演《Christine》的女星有過婚約，還曾娶過圈外女友，並與女方育有1子，後續與女方離婚後，還交過兩任女友，而亞蘭德倫生前最後一名伴侶是荷蘭的模特兒蘿莎莉馮布里門（Rosalie van Bremen），兩人雖無登記結婚，但育有2名孩子，其中一名就是時尚界寵兒法比安。年僅30歲的法比安，不僅遺傳了父親超高顏值的強大基因，擁有水藍色的雙瞳和185公分的高挑身高，而他憂鬱的眼神更是備受時尚圈喜愛。法比安過去曾被精品品牌Gucci發掘，成為代言人，隨後還踏入戲劇圈，並在2021年推出《Savage Days》影集，帥氣的外貌也被粉絲譽為是亞蘭德倫的接班人。