今日軍武／捍衛領空超過40年！F-5E/F戰機5年內全面汰除

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▲RF-5偵照機。(圖／記者呂炯昌攝)

▲瑞士空軍F-5F戰機。（圖／瑞士空軍）

▲2018年泰國皇家空軍升級的F-5 ST交機，將大幅強化現有F-5機隊的戰力。（圖／泰國空軍）

▲111年雙十國慶空中操演，空軍勇鷹高級教練機、2架F-5E戰機編隊飛越總統府。(圖／軍聞社提供)

國防部在上週首度公布未來5年汰除武器裝備項目，包括服役超過60年被稱為「活化石」的M41D輕戰車、二戰時期服役的大字號救難艦，以及1970年代服役的F-5E/F戰機都成為汰除目標。F-5E/F老虎二式（Tiger II）戰機改良自F-5A/B自由鬥士（Freedom Fighter）戰機，為美國諾斯洛普公司（Northrop Corporation）在1970年代推出的輕型戰機，主攻外銷市場。越戰期間，美國不僅讓F-5A戰機投入戰場，也軍援南越空軍F-5A戰機。1972年，空軍應美國要求國軍將50架F-5A/B戰機交由越南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，F-5E為單座機、F-5F為雙座機。1973年航發中心(現改制為漢翔公司)諾斯洛普公司簽訂協議，獲得授權生產F-5E/F戰機，從此開啟我國空軍使用F-5E/F戰機為主力的時代，最後一架F-5E/F戰機於1982年出廠。全球F-5E/F系列一共生產約1400架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國、伊朗、巴林與中華民國等21個使用國。我國空軍共接收308架F-5E/F戰機，佔全球生產量約1/4，連同美國援助共336架，成為全球最大F-5E/F戰機使用國。F-5E/F在我國空軍服役期間共發生兩次飛行員叛逃事件，1981年8月8日，黃植誠駕F-5F叛逃（編號5361），該機陳列於北京昌平小湯山的中國航空博物館；1989年2月21日，林賢順駕F-5E叛逃（編號號5120），人員因油盡棄機跳傘，飛機墜毀於廣東省豐順縣。隨著1990年代陸續引進F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，F-5E/F從第一線作戰任務中退下來，部署於台東志航基地擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，空軍原本預計2020年將F-5E/F戰機除役，但是為了發展高教機而延後除役時間，預計2024年底除役。在空軍引進二代機後，漢翔曾經推出老虎2000(Tiger 2000)型升級案，試圖升級F-5E/F戰機，但是最後未獲空軍採用。空軍則是將透過新加坡宇航，將7架F-5E改裝成RF-5E偵察機。連同RF-5E偵察機偵察機，空軍F-5E/F戰機至2023年約剩43架仍在服役。2022年雙十國慶空中操演，除陸軍航特部旋翼機隊外，空軍規劃1架勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5E戰機以編隊衝場飛越總統府。由於ATJ勇鷹高教機將取代F-5E/F成為部訓機，此舉也有兩代機薪火相傳的含意。僅管F-5E/F戰機將於2024年除役，但為提升F-5E/F戰機飛行員緊急狀態下逃生機率，空軍2021年3月簽約採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅，已於2022年全數更換完畢。美國將F-5戰機作為提供友邦的輕型戰機。美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21戰機相似，F-5被海軍「假想敵」中隊用來擔任模擬米格機用途。在湯姆克魯斯主演電影《捍衛戰士》( Top Gun )中，就是由F-5E擔任虛構的敵機MiG-28。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的F-5E戰機，在進行翻修與結構更新之後，稱為F-5N繼續服役。瑞士軍方在2018年起規劃將半數F-5E/F戰機除役，2020年美國國防部編列預算再度採購22架瑞士除役的F-5E/F戰機作為假想敵訓練用機。美國軍方也為假想敵中隊的F-5實施性能提升，包括改裝現代化座艙、增設新式航電設備、翻新機體結構，並升級雷達系統。南越淪陷前美國軍援150多架F-5A/B/E型戰機，在南越淪陷時部分F-5戰機飛至泰國，後來由美軍收回擔任假想敵戰機。統一後的越南空軍也曾用擄獲的F-5戰機投入中越戰爭、入侵柬埔寨戰爭。泰國皇家空軍以F-16、瑞典製JAS-39作為主力戰機，另外還有30多架F-5E/F型戰機，以東部的烏汶基地為家。2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特系統公司（Elbit Systems）簽約，升級F-5機隊，合約總計價值9600萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。泰國空軍稱升級後的F-5為F-5ST戰機，也就是「超級虎」(Super Tiger)，主要升級項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔瞄準器。改裝後的 F-5ST 除能發射以色列製巨蠎4型（Python-4）短程空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當，甚至具備部分第4代戰機特性，可以讓F-5ST戰機服役至2030年代。巴西空軍也以JAS-39戰機作為主力戰機，也同時與埃比特合作，從2001年開始將現役49架F-5E戰機升級，單座稱為F-5EM，雙座稱為F-5FM，預計服役至2030年。F-5M戰機換裝義大利李奧納多公司的Grifo-F機載雷達，新加坡F-5ST也使用同款雷達，因此機鼻較過舊型F-5E長，機身則加裝空中加油受油桿、座艙航電也數位化，包括加裝2具多功能顯示器，與埃比特的DASH頭盔瞄準器。F-5E/F戰機在我國空軍服役時台海熱戰時期已過，因此未有實戰紀錄。F-5系列戰機在中東累計豐富戰績，伊朗在1970年代向美國採購306架F-5E/F，1979年親美的巴勒維王朝遭宗教革命推反，導致伊朗與美國斷交，美製戰機的後續零件供應也中斷。伊朗透過逆向工程的方式拆解分析自有的F-5戰鬥機，之後由伊朗研發出2款本土製戰鬥機：閃電(Saeqeh)戰鬥機及考剎爾(Azarakhsh)戰鬥機，戰機尾翼改為類似F/A-18戰機的雙尾翼設計，可搭配中國或俄羅斯製的武裝，或伊朗國產及仿造的美製武器。1980至1988年兩伊戰爭期間，伊朗派出F-5E/F與伊拉克的蘇聯與法製戰機對抗，由於伊朗空軍飛行員曾受美軍訓練，素質較伊拉克優異，曾擊落伊拉克的MiG-21、MiG-23與MiG-25戰機。在1991年波斯灣戰爭期間，加入多國聯軍的巴林派出F-5E戰機掛載炸彈轟炸伊拉克軍事設施，共出擊127架次，本身沒有損失。