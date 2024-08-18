準度不輸土耳其大叔！神射手狗狗彈橡皮筋超強　百發百中擊倒目標

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▲球球（上）還有徒弟壯壯（下），常常進行準度對決。（圖／翻攝抖音大耳朵球球）

▲即使目標有點距離，球球還是能在兩發內就順利命中目標。（圖／翻攝抖音大耳朵球球）

巴黎奧運中51歲的土耳其大叔Yusuf Dikec，身上不帶任何輔助裝備就奪下銀牌，直接在全球爆紅，沒想到現在對手出現了！一隻名叫球球的狗狗，不但會用狗掌彈射橡皮筋與髮圈，還可以精準命中目標，畫面曝光也瞬間讓大批網友訝異，「比我用手彈還準！」神射狗降臨！2022年9月8日出生的棕色大耳狗「球球」，目前與主人住在大陸黑龍江省，隨著球球越長越大，主人發現牠對於女性常用的彈力髮圈相當有興趣，於是買了好幾個讓球球玩，結果意外發現，球球竟然能用左手配合嘴巴，將髮圈當彈弓彈射。看到這樣的畫面後，也讓主人開始幫忙球球布置各種瓶罐、氣球在桌面上，看看球球能不能使髮圈彈中目標，結果經過一段時間的訓練，球球直接化身女神射手，不但能精準命中好幾個目標，而且彈射的力道也相當強勁，可以輕鬆擊倒瓶罐。主人後來也將球球進行射擊訓練的畫面發上抖音，至今已經累積高達22萬粉絲，後來主人又養了一隻名叫壯壯的米格魯，牠也成為球球的徒弟，一樣學會了彈射髮圈的絕活，只是準度上還差師姐球球一截。神射狗狗可愛訓練畫面曝光後，也讓不少網友驚呼，「比我用手指彈還準...人不如狗了」、「不說還以為是土耳其大叔的狗狗」、「讓牠去比奧運，也會的金牌吧」、「真的是有在瞄準欸，好厲害」。