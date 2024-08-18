奧運後日本東渡拆夥！「羽球Hanni」田口真彩將成渡邊勇大新搭檔

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▲日本羽球混雙組合「東渡」渡邊勇大／東野有紗在巴黎奧運拿下混雙銅牌，兩人預計在今年奧運落幕後拆夥。（圖／美聯社／達志影像）

日本羽球混雙組合「東渡」渡邊勇大／東野有紗在巴黎奧運拿下混雙銅牌，就如許多「東京－巴黎」世代的組合一樣，他們也預計在今年奧運落幕後拆夥，將在超級750系列日本羽球公開賽後，開啟「老帶新」的任務。東野有紗會轉戰女雙，而渡邊勇大則將和18歲的新生代羽球美少女、因長相神似「NewJeans」成員Hanni而很有人氣的田口真彩搭檔，受到矚目。長期關注羽球賽事的球迷對於日本老牌混雙「東渡」不會陌生，渡邊勇大和東野有紗這對組合，長期以來是中國「雅思」鄭思維／黃雅瓊之外表現最穩定的搭檔，在連兩屆奧運拿到銅牌後，他們決定在日本羽球公開賽後拆夥。渡邊勇大和東野有紗兩人從中學就開始搭檔，感情相當好，當然默契和球技也不在話下，東野曾透露渡邊和她說過：「再幾個十年都想跟妳一組打球」，許多球迷都被兩人真摯的夥伴情給感動。不過天下無不散的筵席，在巴黎奧運後，日本羽球也將有一些變動，兩人各自將有新搭檔。在確定拆夥後，渡邊也感性發出聲明：「我們搭檔已有13年，這13年讓我成長了許多，我們在羽球場上共同經歷了這一切，無論是勝利還是失敗、喜悅還是悲傷，對此我只有感激之情。」羽球黃金時代將在巴黎後進入黃昏，東渡也是將要落下帷幕的一個組合之一。東野有紗之後將轉戰女雙，她的新搭檔會是櫻本絢子，後者曾和高畑祐紀子及宮浦玲奈等人搭檔過。而渡邊未來則將和18歲的羽球新星田口真彩搭檔混雙，外界期待的他重回男雙一事並未發生。田口真彩這個名字很多人不會陌生，雖然她在國際賽上還沒有太多成績，但因為長相神似韓國知名女團「NewJeans」成員Hanni，而已經開始受到矚目。她將在9月的全日本社會人羽毛球錦標賽開始和渡邊搭檔。田口真彩和渡邊勇大相差9歲，她165公分，出生自日本宮崎縣，2023年開始參加一些國際挑戰賽，主要是以女雙為主。她從小就對運動感興趣，在童年時期就讀於宮崎縣日向市的日谷東小學時，很喜愛足球。不過，自從姊姊開始打羽球之後，她也從小學一年級開始打羽球，並且很快展現驚人天賦，僅一年後就在全國錦標賽中獲得了第2名。小學五年級起就已經被選為日本羽協U13少年代表，在四天王寺初中就讀時，她已經成為頂級選手，在全國排名第4。但田口生涯也並非是一帆風順，高中時期她一度因為左膝半月板撕裂，而必須接受了手術住院，無法參加個人賽的選拔，整整休息了兩個月。之後重新在起，並進入職業，之後前她在接受日本媒體訪問時表示，自己的目標是在洛杉磯奧運上拿下金牌。