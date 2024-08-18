劉俊緯遭156公里火球砸傷抬出場！肋骨可能斷裂　味全龍7：6富邦

（21:20更新）味全龍今（18）日在天母主場對戰富邦悍將，9局下味全最後反攻機會，游擊手劉俊緯第5打席遭到「火球男」富藍戈156公里速球擊中左側腹部，當下痛到倒地不起，右腳不斷抽搐，經檢查後，劉俊緯無法自行走下場，因此出動擔架被抬下場。最後富藍戈後援砸鍋，丟出再見暴投，終場味全龍7：6逆轉勝富邦悍將。賽後總教練葉君璋表示：「這場比賽十分戲劇化，在我看來，劉俊緯應該是肋骨斷了，也可能整季會報銷，需要休養一陣子。」葉總說，劉俊緯可能無法代表U23中華隊出賽，之後也可能要休養一個月以上，也可能整季報銷。
徐總紀念日 味全龍大逆轉
今天剛好是已故的龍隊主帥徐生明紀念日，龍隊在首局下先馳得點，不過富邦悍將5局上林哲瑄保送上壘，也開啟富邦攻勢，隨後李宗賢、張育成接連掃出二壘安打，張育成一棒逆轉戰局，富邦2：1逆轉超前。5局下味全張祐嘉擊出右外野方向陽春全壘打，雙方回到2：2平手。
6局上呂詠臻登板先丟2次保送，富邦逮住得點圈機會，攻下4分大局，以6：2領先味全。7局下王順和、李凱威安打上壘，接著郭嚴文從王尉永手中轟出三分砲，幫助味全追到1分差。
張奕主投1.2局無失分，投出2次三振，9局下富藍戈登板關門，在一出局後，一顆156公里火球直接打在劉俊緯左腹部，讓他當場痛到倒地，畫面相當恐怖，並被擔架抬出場，改由拿莫伊漾代跑，接著郭嚴文擊出安打，形成得點圈機會，瑪仕革斯．俄霸律尼先是擊出關鍵安打追平比數，最後富藍戈丟出再見暴投送分，味全龍逆轉奪勝。
賽後總教練葉君璋說：「這是很戲劇性的比賽，可以說是無法預測，但我們被4個觸身球，換來贏球的代價也太大。」他表示，當下應該是富藍戈想要塞內角球，才不小心丟到，劉俊緯可能無法代表U23中華隊出賽，之後也可能要休養一個月以上，也可能整季報銷。
此外，葉君璋也透露，郭嚴文表現太棒了，感覺他中間有遇到一點低潮，又把比賽狀態拉上來，「感覺他越來越融入團隊，會越來越感受到龍隊的氣氛。」
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今天剛好是已故的龍隊主帥徐生明紀念日，龍隊在首局下先馳得點，不過富邦悍將5局上林哲瑄保送上壘，也開啟富邦攻勢，隨後李宗賢、張育成接連掃出二壘安打，張育成一棒逆轉戰局，富邦2：1逆轉超前。5局下味全張祐嘉擊出右外野方向陽春全壘打，雙方回到2：2平手。
6局上呂詠臻登板先丟2次保送，富邦逮住得點圈機會，攻下4分大局，以6：2領先味全。7局下王順和、李凱威安打上壘，接著郭嚴文從王尉永手中轟出三分砲，幫助味全追到1分差。
張奕主投1.2局無失分，投出2次三振，9局下富藍戈登板關門，在一出局後，一顆156公里火球直接打在劉俊緯左腹部，讓他當場痛到倒地，畫面相當恐怖，並被擔架抬出場，改由拿莫伊漾代跑，接著郭嚴文擊出安打，形成得點圈機會，瑪仕革斯．俄霸律尼先是擊出關鍵安打追平比數，最後富藍戈丟出再見暴投送分，味全龍逆轉奪勝。
賽後總教練葉君璋說：「這是很戲劇性的比賽，可以說是無法預測，但我們被4個觸身球，換來贏球的代價也太大。」他表示，當下應該是富藍戈想要塞內角球，才不小心丟到，劉俊緯可能無法代表U23中華隊出賽，之後也可能要休養一個月以上，也可能整季報銷。
此外，葉君璋也透露，郭嚴文表現太棒了，感覺他中間有遇到一點低潮，又把比賽狀態拉上來，「感覺他越來越融入團隊，會越來越感受到龍隊的氣氛。」