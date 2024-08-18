李珠珢被瘋狂敲碗來台！韓網「拒喝珍奶」抗議　狠酸：別跳啦啦隊

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▲李珠珢不只因「三振舞」爆紅，還因為她超高的顏值與她170公分的模特身高，也讓粉絲為之瘋狂。（圖／讀者提供）

▲李珠珢爆紅後，被韓國網友炎上，痛批她不該來台發展。（圖／IG my._.chuuu）

▲李珠珢目前還是學生，短期內要來台發展的機會不大。（圖／記者林柏年攝）

年僅20歲的南韓起亞虎啦啦隊女神李珠珢（이주은），日前因為「三振舞」爆紅，近期受邀來台演出時更是掀起粉絲暴動，不少粉絲擠爆台北大巨蛋，要一睹女神風采，如今更有網友紛紛敲碗，要李珠珢來台發展，但卻讓韓國網友十分憤怒，在網路上瘋狂抵制，發起「絕對反對李珠珢進軍台灣」的活動，還怒喊：「即日起不喝珍奶！」還痛批李珠珢，表示：「想當明星的話就別跳啦啦隊。」起亞虎啦啦隊成員李珠珢憑藉著美貌，以及跳舞時的「厭世表情」一砲而紅，被譽為是繼小龍女李多慧之後，最具發展潛力的南韓啦啦隊成員，還被粉絲稱「美的像AI」，而身高170公分的李珠珢不只具備超高顏值，白皙的大長腿以及勻稱的身材比例更是讓粉絲為之瘋狂。但因為在韓國成為啦啦隊成員並不代表出道，啦啦隊的風采也不能蓋過球員，但李珠珢近期實在太火紅，導致媒體大肆報導，也意外讓她一腳踩進韓國文化大忌，讓韓國網友全炸鍋，在YouTube上以「絕對反對李珠珢進軍台灣」為題發布影片，短短1個月就湧入282萬名網友觀看。不過從留言區可以發現，韓國網軍已經掀起兩派討論，一方認為李珠珢在跳舞時都不會笑，像極厭世的「打工仔」，如果在韓國待得不開心大可前往台灣發展；一方則是痛批：「想當明星的話就別跳啦啦隊。」沒想到在李珠珢上個月來台應援後，輿論風向開始慢慢轉變，尤其是李珠珢在IG上曝光來台的生活，也足以證明她在台灣相對過得比較開心，笑容也開始變多，讓李珠珢有機會來台發展一事，成為外界討論焦點。不少韓國網友紛紛擔心此事成真，便開始呼籲韓國職棒高層，認為韓國職棒應該更加重視國內啦啦隊的地位，甚至還有韓國球迷指出要李珠珢簽訂「終身合約」，禁止她到台灣發展。還有韓國球迷留言表示要抵制台灣，包含拒吃鳳梨酥、珍珠奶茶等台灣美食表達抗議。對此台灣球迷也現身反擊，指出李珠珢在相對保守的韓國只會越來越不開心，甚至有機會步上李多慧的後塵，永遠被負面聲浪打擊，不如來台灣還比較快樂。不過李珠珢本人倒是沒有針對來台發展一事給出過回應，但據悉李珠珢確實有與台灣球團接觸，只是李珠珢目前的本業還是學生，目前也還在半工半讀當中，短期內進軍來台的可能性還沒有明顯跡象。