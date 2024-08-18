陳金鋒狂虧樂天緋聞女友「籃籃」！郭嚴文鬆口：大家都是好朋友

中職味全龍隊內野手郭嚴文今（18)日出賽單場擊出雙安，還有一發3分砲，成為致勝MVP，他賽後也被問起被對方主帥陳金鋒虧緋聞女友樂天女孩「籃籃」籃靖玟的近況，郭嚴文說：「那也沒有什麼，大家都是好朋友，這是一場朋友的聚會」，以輕描淡寫的方式，四兩撥千斤把話題帶開，不過郭嚴文近況手感發燙，也是龍隊下半季奮起的原因之一。
郭嚴文與籃籃緋聞 讓他在場上更猛
郭嚴文與籃籃的緋聞要源自於13日被媒體拍到，郭嚴文結束球賽後先到超市購買食材，籃內所裝的都是需要烹調的食材，之後驅車前往籃籃家，而且手上還握有門禁卡，看起來非常熟悉。
而籃籃跟郭嚴文都是臺南人，過去也都在樂天桃猿球團效力，還一起到過石垣島比賽，兩人感情不錯，也有共同好友，不過籃籃粉絲很多，不少球迷都很羨慕郭嚴文。
郭嚴文比賽也被「鋒哥」陳金鋒虧說最近很紅，意指跟籃籃的緋聞被拍到，郭嚴文回答：「那也沒有什麼，大家都是好朋友，這是一場朋友的聚會」，輕鬆帶過這個尷尬的話題。
郭嚴文今天5打數2安打，貢獻3打點，他賽後表示，「第一局有得分但是我打雙殺，所以7局想說一分一分慢慢追，剛好是順風，不然通常是逆風，9局當下就是寧願被三振不要雙殺，下一棒吉力吉撈也有機會開轟。」郭嚴文生涯已經累積97轟，他認為自己身體健康，今年應該有機會達成百轟的里程碑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭嚴文與籃籃的緋聞要源自於13日被媒體拍到，郭嚴文結束球賽後先到超市購買食材，籃內所裝的都是需要烹調的食材，之後驅車前往籃籃家，而且手上還握有門禁卡，看起來非常熟悉。
而籃籃跟郭嚴文都是臺南人，過去也都在樂天桃猿球團效力，還一起到過石垣島比賽，兩人感情不錯，也有共同好友，不過籃籃粉絲很多，不少球迷都很羨慕郭嚴文。
郭嚴文比賽也被「鋒哥」陳金鋒虧說最近很紅，意指跟籃籃的緋聞被拍到，郭嚴文回答：「那也沒有什麼，大家都是好朋友，這是一場朋友的聚會」，輕鬆帶過這個尷尬的話題。
郭嚴文今天5打數2安打，貢獻3打點，他賽後表示，「第一局有得分但是我打雙殺，所以7局想說一分一分慢慢追，剛好是順風，不然通常是逆風，9局當下就是寧願被三振不要雙殺，下一棒吉力吉撈也有機會開轟。」郭嚴文生涯已經累積97轟，他認為自己身體健康，今年應該有機會達成百轟的里程碑。