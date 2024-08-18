陳金鋒狂虧樂天緋聞女友「籃籃」！郭嚴文鬆口：大家都是好朋友

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中職味全龍隊內野手郭嚴文今（18)日出賽單場擊出雙安，還有一發3分砲，成為致勝MVP，籃靖玟郭嚴文與籃籃的緋聞要源自於13日被媒體拍到，郭嚴文結束球賽後先到超市購買食材，籃內所裝的都是需要烹調的食材，之後驅車前往籃籃家，而且手上還握有門禁卡，看起來非常熟悉。郭嚴文比賽也被「鋒哥」陳金鋒虧說最近很紅，意指跟籃籃的緋聞被拍到，郭嚴文回答：「那也沒有什麼，大家都是好朋友，這是一場朋友的聚會」，輕鬆帶過這個尷尬的話題。