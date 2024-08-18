印度女醫在院內遭姦殺！全國醫生罷工結束　部分醫護仍拒絕復工

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由印度最大醫生協會發起的24小時罷工在週日（18）結束，但許多醫院的實習醫生、第一線醫護人員仍選擇繼續罷工抗議，呼籲當局對此前爆發的女實習醫生遭姦殺案進行徹底調查，並要求印度政府重視性侵害防治與司法正義，在罷工潮未正式結束下，許多醫院目前只能提供緊急醫療服務，但不參與門診或一般病房工作。今年8月一名31歲胸腔科女性實習醫師在印度加爾各答（Kolkata）一間擁有138年歷史的「RG Kar」公立醫院內遭人性侵後殺害，儘管警方在案發後已經逮捕33歲男性嫌犯，也就是該間醫院的志工保全羅伊（Sanjay Roy），但此案瞬間引爆印度醫護人員的怒火，來自全國各地許多醫護人員走上街頭罷工抗議，要求司法正義以及加強對醫護人員工作職場的安全保護。全國最大的醫師公會印度醫學協會（IMA）發表聲明表示，重要的不僅是迅速進行審判，更應詳細且全面地調查為何醫院內會發生重大犯罪，以及採取立即措施進行改善，保障女性醫師的安全，同時也組織自17日起發動為期24小時的罷工行動，協會也稱大部分醫生已經在罷工結束當天返回崗位。受害者父親則告訴當地媒體，這次醫師公會組織的大罷工行動讓他明白，「儘管我的女兒走了，但我知道有數百萬人的兒女現在和我站在一起，這為我帶來很強大的力量，希望能夠為此達到某些成果。」《路透社》報導也指出，全印度住院醫生和實習醫生聯合行動論壇仍表示會繼續全國範圍內的罷工，這是6千多名實習醫生發起自主性不提供非緊急醫療服務的第三天，他們要求政府正視訴求，否則考慮到患者福祉，他們只會提供緊急醫療服務，其餘醫療工作將不予參與。另外，印度醫師公會北方邦負責人巴利瓦（Madan Mohan Paliwal ）也表示，儘管大部分的醫生週日已經回到工作崗位恢復日常業務，但如果政府不採取任何嚴格措施保護醫生，協會將決定下一步的行動方案，可能也會祭出「停止緊急醫療服務」的措施。