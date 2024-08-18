不用等中秋節！2024第一輪「超級月亮」8/20現身　這時間快抬頭看

2024年的中秋節將在9月17日登場，不過今年最大最圓的「超級月亮」卻已經等不及要在8月20日搶先亮相，且台灣時間正好是深夜，可以更清晰觀測這次超級月亮。
NASA專家 Gordon Johnston 撰文指出，2024年第一次「超級月亮」，將於美國東部時間8月19日星期一下午2時26分發生（台灣時間為8月20日星期二凌晨2:26），且2024年還將出現另外3次超級月亮，將發生於美東時間9月17日（最接近中秋節）、10月17日，以及11月15日。
事實上，要被稱為「超級月亮」需要滿足2項條件，第一、月球移動到「近地點」，也就是與地球中心距離必須在36萬1740公里以內，第二、月球必須接近「望」(滿月)發生的時間點，都湊齊了才能被稱為「超級月亮」。
「超級月亮」相較於普通的滿月，在視覺上就有直接的差異，不但直徑增大約7%，亮度還會增加約15%，看起來就會是特別巨大的滿月。
2024年第一次「超級月亮」發生時間
台灣時間8月20日星期二，凌晨2:26
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事實上，要被稱為「超級月亮」需要滿足2項條件，第一、月球移動到「近地點」，也就是與地球中心距離必須在36萬1740公里以內，第二、月球必須接近「望」(滿月)發生的時間點，都湊齊了才能被稱為「超級月亮」。
「超級月亮」相較於普通的滿月，在視覺上就有直接的差異，不但直徑增大約7%，亮度還會增加約15%，看起來就會是特別巨大的滿月。
2024年第一次「超級月亮」發生時間
台灣時間8月20日星期二，凌晨2:26