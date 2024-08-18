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不用等中秋節！2024第一輪「超級月亮」8/20現身　這時間快抬頭看

記者潘毅／綜合報導

▲今年最大最圓的「超級月亮」將在8月20日搶先亮相。（示意圖／翻攝Pexels）
▲今年最大最圓的「超級月亮」將在8月20日搶先亮相。（示意圖／翻攝Pexels）
2024年的中秋節將在9月17日登場，不過今年最大最圓的「超級月亮」卻已經等不及要在8月20日搶先亮相，且台灣時間正好是深夜，可以更清晰觀測這次超級月亮。

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NASA專家 Gordon Johnston 撰文指出，2024年第一次「超級月亮」，將於美國東部時間8月19日星期一下午2時26分發生（台灣時間為8月20日星期二凌晨2:26），且2024年還將出現另外3次超級月亮，將發生於美東時間9月17日（最接近中秋節）、10月17日，以及11月15日。

▲超級月亮（示意圖/台北天文館提供）
▲超級月亮發生時，因為月球距離地球更近，因此目測體積會比一般滿月還要巨大。（示意圖/台北天文館提供）
事實上，要被稱為「超級月亮」需要滿足2項條件，第一、月球移動到「近地點」，也就是與地球中心距離必須在36萬1740公里以內，第二、月球必須接近「望」(滿月)發生的時間點，都湊齊了才能被稱為「超級月亮」。

「超級月亮」相較於普通的滿月，在視覺上就有直接的差異，不但直徑增大約7%，亮度還會增加約15%，看起來就會是特別巨大的滿月。

▲天文界大事！8月份將分別在2日以及31日出現「超級月亮」。（圖／Pixabay）
▲2024年將有4次超級月亮出現的機會。（圖／Pixabay）
2024年第一次「超級月亮」發生時間

台灣時間8月20日星期二，凌晨2:26

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