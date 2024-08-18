王心凌健身房爆汗！曬近距離自拍　素顏膚況粉絲驚呼：不敢相信

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友在機場咖啡廳捕捉到野生王心凌，讓粉絲直呼幸運，而她休閒的造型也被網友讚爆：「太仙！」甚至意外釣出本尊回應。（圖／IG cyndiloves2sing）

▲王心凌出道多年，是大家心目中的「甜蜜教主」。（圖／天晴娛樂提供）

「甜蜜教主」王心凌出道以來甜美形象深植人心，即便41歲仍看起來像少女，近日她在社群平台分享自拍照，只見她在健身房運動，衣服已經被汗水浸濕，素顏的好膚質也讓粉絲驚呼，「不敢相信！」王心凌日前在IG分享了在健身房自拍的照片，只見她穿著無袖上衣，也因為是灰色的，流了汗格外明顯，她開心寫下，「下午帶著好友的愛心，在飯店自主訓練。」為了巡迴演唱會努力鍛鍊體力。而受到關注的是，她臉上幾乎沒有妝容，看似全素顏的膚況讓許多粉絲驚呼，「這皮膚也太好」、「健身完還是好美啊」、「漂亮寶貝好自律」。王心凌出道至今超過20年，有許多膾炙人口的歌曲，包括〈愛你〉、〈睫毛彎彎〉、〈大眠〉等，日前更因參戰陸綜《乘風破浪的姐姐》第5季（浪姐5）翻紅，近來忙著在中國開巡迴演唱會。之前有網友出差就在機場巧遇王心凌，側拍下她戴著眼鏡，認真翻資料的模樣，照片一PO出也引來王心凌本人回應，「難得戴眼鏡就被抓到，不會以為我戴的是老花眼鏡吧！」可愛又親民圈粉無數。雖然王心凌因《浪姐》翻紅後，巡迴演唱會第一排的位置票價一度被炒到原價10倍，王心凌為了不讓歌迷失望，也決定加場，但也有台灣網友在PTT不解表示，王心凌的歌唱實力不如張惠妹、孫燕姿等唱將，不懂她為什麼在中國這麼紅，當時就有不少網友打臉原PO，直說「你才B咖，那時國中每班都在放她的歌，人家這年紀保養還能唱跳，不要眼紅成這樣」、「王心凌還能唱跳就屌打現在的歌手了」、「前兩年的回憶殺，就火了」。