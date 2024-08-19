韓「躺平青年」7月創新高　逾七成受訪者無工作意願

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年輕人選擇「躺平」的比例近年在亞洲各國普遍出現提升的趨勢，根據韓國統計廳週日（18）發布最新數據，今年7月韓國以15歲至29歲為區間的「青年人口」當中，沒有工作也不願求職，選擇在家「躺平」的非經濟活動人口創下歷年來同月新高，高達44.3萬人。每年7月的暑假期間正逢畢業過後的第一個月份，《韓聯社》發現從就業動向數據、韓國統計廳數據來看，韓國「躺平青年」人口占比在今年7月創下新高，在815萬名青年人口中，沒有重大殘疾、選擇在家躺平的非經濟活動人口占比達5.4%。報導也特別指出，與其他年齡區間相比，韓國青年人口選擇躺平的佔比更大，比較30多歲、40多歲、50多歲人群選擇躺平者，數據分別為28.8萬人、28.4萬人、與39.4萬人。在受訪者當中，有高達75.6%青年人口被問及是否有意願工作時，選擇回答「沒有」，人數大約為33.5萬人，至於其他「有意願找工作，但未找工作」的受訪者當中，佔比最多的原因是「擔心找不到薪資條件理想的工作」，佔了42.9%，接下來則是「曾找過但沒找到工作」，佔了18.7%，至於「因為缺乏教育、技術經驗而找不到工作」為由者則佔13.4%。