再斷俄補給！烏軍炸毀庫爾斯克第2條大橋　克宮否認有與基輔談判

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烏克蘭攻打俄羅斯領土-庫爾斯克州（Kursk）的行動將滿2週，繼日前摧毀塞姆河（Seim River）一座具有重要戰略意義的橋樑後，烏軍18日又宣布，炸斷當地第2條重要橋梁，限制了俄羅斯的補給能力。根據基輔說法，自8月6日對庫爾斯克邊境發動突襲以來，它已佔領了當地超過1150平方公里（444平方英里）的80多個定居點，是自第二次世界大戰以來、對俄羅斯最大規模的入侵。軍事分析人士聲稱，此次烏克蘭軍隊進攻的俄國領土有3座橋梁，俄羅斯透過這些橋梁向其部隊提供補給，現在其中2座已被摧毀或嚴重損壞。烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）透過電視演說表示，烏軍在庫爾斯克的行動，對俄羅斯的軍隊、國家、國防工業和經濟都造成損失，除了感謝參與庫爾斯克行動和東戰線攻守的烏軍以外，也要求盟友加快腳步、交付承諾的軍事援助，因為「戰爭沒有假期」。外媒《華盛頓郵報》上週末曾報導，烏克蘭和俄羅斯原本預計本月派遣代表團前往卡達談判，停止對交戰雙方的能源、電力等基礎設施進行攻擊，但因烏克蘭突襲庫爾斯克導致談判胎死腹中。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則回應，否認俄羅斯和基輔有針對民用關鍵基礎設施的安全，進行直接或間接的談判。札哈羅娃隨後引用了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）的話，即烏克蘭對俄羅斯發動襲擊是為了增加談判籌碼，以及在烏軍實施這樣的襲擊後、雙方的對話空間：「與散播此類言論的人沒有什麼可談的。」