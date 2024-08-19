布林肯抵達以色列！加薩衝突爆發後第9次　納坦雅胡看衰協議達成

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中東局勢混亂不明，儘管伊朗至今尚未對以色列涉嫌於德黑蘭、殺害哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）一事展開報復，但美國不敢大意，國務卿布林肯（Antony Blinken）18日已飛抵以色列特拉維夫，是他自加薩衝突爆發後，第9次到訪以色列。上週在杜哈舉行的加薩停火談判，因為哈馬斯未派人參與而沒有下文，預計本週各方代表將在開羅再次會面、尋求達成協議，以結束以色列與哈馬斯的戰鬥，並讓人質盡快被釋放。布林肯預計將與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和其他以色列官員會面，並於20日轉往開羅，參加新一輪加薩停火談判。隨行高官透露，布林肯持續向各方施壓，希望談判、加薩平民的苦難盡快結束，並防止衝突蔓延。根據《以色列時報》報導，哈馬斯透過官方聲明，拒絕接受上週在杜哈討論的釋放人質及停火協議內容，並指責納坦雅胡設置「新的障礙」。納坦雅胡則在已過週日的內閣會議表示，他對達成協議的機率「感到悲觀」，特別是以色列一直在與居中斡旋的國家、而不是與哈馬斯進行有效談判。納坦雅胡指出，雖然有些事情可以靈活處理，但安全的重要原則必須持守，以色列堅持在加薩地帶與埃及接壤邊境的「費城走廊」（Philadelphi Corridor）駐軍，為的是避免武器被走私進加薩，直言只要哈馬斯堅持以色列國防軍要全面撤出費城走廊，協議確實就難以達成。報導提到，納坦雅胡針對協議內容，與內閣成員發生意見分歧，儘管負責談判的小組已經示警：「堅持繼續控制費城走廊將注定談判的失敗」、「要嘛費城走廊、要不就達成協議」，但納坦雅胡仍拒絕讓步。納坦雅胡並指控哈馬斯不肯妥協，還拒絕派人參加上週的杜哈談判，認為壓力應該針對哈馬斯和他們的領導人辛瓦（Yahya Sinwa），而不是以色列。