基隆女嬰腦出血、恐成植物人！家屬質疑保母虐嬰　檢警介入追真相

我是廣告 請繼續往下閱讀

本月15日，基隆一名5個月大的女嬰，突然四肢癱軟，被保母緊急送醫救治，醫院檢查後，發現女嬰疑似腦部缺氧，又轉送基隆長庚，醫師指出，女嬰經電腦斷層掃描，右腦有出血症狀，情況相當不樂觀，即便救治成功，也可能面臨變成植物人的狀況。女嬰家屬質疑遭保母虐待，對此，檢警已介入調查，基隆市府兒童及少年事務處表示，會全力協助救治女嬰，並盡速查明事情原因。據了解，女嬰生母之前透過媒合平台，找到一名有專業證照的保母，於本月1日交給對方照護女嬰，未料15日，保母突然告知女嬰不喝奶，且突然四肢癱軟，緊急送醫搶救。院方指出，女嬰的右腦有2處出血點，疑似受到大力搖晃。女嬰姑姑表示，13日保母曾告知，孩子翻身時有撞到嬰兒床護欄，導致左臉泛紅，但質疑女嬰才5個月大，不可能力氣這麼大，家屬對此懷疑案情不單純。而目前女嬰狀況不樂觀，成功存活的機率只有2％，就算治療成功，也可能出現腦萎縮的情況，恐面臨變成植物人狀況。而事發當下，監視器沒有安裝記憶卡，只能看到畫面而無影片，對此家屬希望市府及司法，能夠釐清事實真相還予公道。基隆市兒童及少年事務處長林麗蟬表示，全案已通報衛福部及基隆地檢署介入調查，釐清事實真相。基隆市長謝國樑及林麗蟬16日前往探視，謝國樑表示，已要求相關單位全力救治孩童，並致力協助孩童及家庭度過難關。市府將盡快查明原因，持續關懷家屬及設立諮詢窗口協助。檢方也已接手並指揮基隆市第二警分局偵查隊調查。