樊振東奪金後退役？本人首度發聲：對下一屆奧運目前完全沒有考慮

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中國名將樊振東將在奧運奪金後巔峰退役？根據他本人近期在接受《央視》新聞專訪時給出的答案表明，事實恐怕與此相距不遠。在巴黎奧運完成「生涯全滿貫」，並幫助中國男團完成5連霸之後，樊振東說自己暫時沒有考慮下一屆洛杉磯奧運，但未來會如何，還是交給時間。這一屆奧運，樊振東拿下男單和男團金牌，完成生涯全滿貫，也是馬龍之後的第二人。之後，他感到身心俱疲，外界也有傳聞他可能會退役。在作客一個訪談節目時，他談自己未來的計畫時回答：「不一定是乒乓球（桌球）了，計畫沒有，但一定更好。」之後在接受央視訪問時，樊振東又被問到退役話題，他雖沒有給出具體答案，但也更具體地做出回應，透露自己確實沒有想下一屆洛杉磯奧運的事，「我覺得確實打完這屆奧運非常累，首先還是需要好好休息，對於下一屆奧運會，其實目前完全沒有考慮。但是未來會怎麼樣，我覺得還是交給時間。」樊振東是目前中國桌球領軍人物，這一屆奧運後也才27歲狀態明顯還在巔峰，如果他退役，中國之後幾項國際賽恐怕都要靠王楚欽、林詩棟等較年輕的球員撐場了，對男子桌壇也將帶來一些變化。這一屆奧運更引發關注的就是中國的「飯圈文化」，部分粉絲的行為引起了中國之外媒體的關注，上面單位也已經決心開始整治，樊振東本人對此事也是爆負面看法，他認為這東西造成自己很大的壓力。他說，「場外很多東西被過度關注，壓力很大。有時候會覺得輸球不行，贏球好像也沒那麼行。這對我、對隊伍、對桌球、對大家的團結，有百害而無一利。」「我自己非常渴望在賽場上成為焦點，但下來以後又特別不希望成為焦點，但現在場外的事情被過度關注，會覺得壓力很大，確實就是無所適從。」樊振東表示，他認為自己有必要透過合理的方式和正常的渠道，去表達自己的態度，透過自己的影響力讓體育氛圍更加積極向上。」