蹦闆《拳上》開戰統神！27歲創業「上億身家」起底　8年賺11間房

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▲「亞洲統神」張嘉航和網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。雙方體重差超過40公斤，這是一場「輕中量級對上超重量級」的對決。（圖／記者朱永強攝）

▲蹦闆先前霸氣砸150萬加盟Toyz手搖飲「拾汣茶屋」分店，力挺好友事業。（圖／翻攝自蹦闆IG）

知名網紅「蹦闆」（呂育銓）先前曾暗嗆「亞洲統神」張嘉航人設翻車，引起統神不滿，2人在直播中連線互嗆，最終決定在12月21日《拳上2024》認真比一場，昨（18）日首場記者會上，蹦闆與統神更一度吵到場面失控，而蹦闆的上億身家也連帶引起眾人關注。據悉蹦闆從零開始創業做代購，8年來名下房產就超過11間，雖然今年才36歲，卻是家庭、事業兩豐收的經典例子。蹦闆與統神的紛爭，將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決，2人除了能獲得8位數出場費，還另外加賭100萬元，；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。一向全身精品行頭的蹦闆，上億身家也遭到起底。今年才36歲的蹦闆，是伊果國外精品代購老闆，已婚並育有1子，同時也經營個人YouTube頻道，累積不少粉絲支持。蹦闆行事作風敢講又大膽，除了霸氣砸150萬加盟Toyz手搖飲「拾汣茶屋」分店，力挺好友事業，另一方面更曾踢爆游否希一番賞涉詐騙。雖然充滿江湖味，但蹦闆也坦言自己並非黑道，孤兒出身的他想照顧妹妹，並賺錢證明給養父母看。蹦闆曾分享自己的「代購致富SOP」，透露他27歲時連摩托車都沒有，還揹著10幾、20幾萬負債，從零開始創業做代購，努力經營事業。