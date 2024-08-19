美國降息機率增！外媒引述財經專家建議：可趁機做5件事獲利

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），本週預計在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上發表演說，外界高度關注他是否會釋放9月降息的線索，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）也認為，目前是研究降息的合宜時機。有外媒引述財經及法律專家建議，可以趁降息前後做幾件財務規劃，以尋求個人利益增長。根據美媒《CNBC》報導，紐約泰恩律師事務所、專門從事債務減免服務的律師泰恩（Leslie Tayne）認為，一旦聯準會開始降息，從汽車貸款、抵押貸款到信用卡等多個面向，都將會受到影響。未來幾個月可以考慮5種安排財務的方法：美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據顯示，大多數美國人是將儲蓄存入一般傳統帳戶，平均利率約為0.45%。若央行降息，傳統儲戶可以考慮轉移部份資金，以帳戶中有8000美元的人為例，若將這些錢轉移到利率為2.5%的高收益帳戶，每年可以額外賺取200美元。隨著降息，最優惠利率也會降低，浮動利率債務（尤其是信用卡）的利率可能會隨之降低，從而減少每月還款額。如果民眾正計劃進行大金額的花費項目，例如房屋或汽車，較低的利率可望降低未來的融資成本。報導聲稱，對於那些苦苦掙扎於現有債務的人來說，一旦利率下降，可能會有更多的再融資選擇。例如，私人學生貸款往往具有與優惠利率、國庫券或其他利率指數掛鉤的浮動利率，這意味著一旦聯準會開始降息，這些私人學生貸款的利率也會下降，屆時可以考慮再融資，獲得更便宜的固定利率貸款。隨著利率下降，每月償還額減少，消費者將從償還循環債務、提高信用評分中獲益，並為獲得更好的貸款條件鋪路。