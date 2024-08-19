台積電走跌！台股早盤開高震盪反黑　機器人與半導體設備亮眼

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美國8月密大消費者信心指數優於預期，緩解市場對經濟前景放緩的憂慮，上周五（16日）美股四大指數漲多跌少，其中費半小跌0.06%。台積電ADR上漲0.3%，收在174.54美元。受到美股激勵，台北股市今（19）日開高，早盤漲30多點，來到22367點附近往季線靠攏，但隨後拉回由紅翻黑。權值王台積電早盤小跌0.2%、鴻海漲1%、聯發科漲0.4%。美股四大指數上周五（16日）漲多跌少。其中，道瓊指數上漲96.7點，漲幅0.24%，收40659.76點；那斯達克指數上漲37.22點，漲幅0.21%，收17631.72點；標普500指數上漲11.03點，漲幅0.2%，收5554.25點；費城半導體指數下跌3.14點，跌幅0.06%，收5170.25點。美國科技股16日漲跌互見，半導體股則多有震盪，Alphabet漲1 %、特斯拉漲0.9%、蘋果漲0.5%、Meta跌1.8%、微軟跌0.6%。輝達漲1.4%、超微與英特爾漲0.8%、應材跌1.8%。台積電ADR上漲0.3%，收在174.54美元。台股今日開高，早盤一度漲30多點，來到22367點，但隨後來到盤下震盪。權值王台積電早盤小跌0.2%，來到966元。鴻海漲1%，來到186元。聯發科漲0.4%，來到1245元附近。盤面上機器人概念股開高、半導體設備股也相對亮眼。