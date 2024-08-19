奧運表現亮眼獲青睞！Yabusele重返NBA　將和76人簽1年6700萬合約

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巴黎奧運打出亮眼表現的法國男籃成員Guerschon Yabusele，在奧運結束後得到費城76人的青睞，76人與Yabusele簽下一年210萬美元（約合台幣6700萬元）的合約。Yabusele過去曾在波士頓塞爾提克效力兩個賽季，但並沒有獲得太多機會，只留下場均2.4分1.4籃板的數據，離開NBA後，Yabusele曾效力CBA南京同曦大聖以及法國ASVEL籃球隊，上賽季則是效力皇家馬德里。Yabusele頂著一頭爆炸頭加上頭帶，以及203公分和壯碩身材，讓人想起前底特律活塞名人堂球星Ben Wallace，奧運4強法國對上德國的比賽，在主力球員熄火的狀態下，Yabusele全場砍下17分7籃板，幫助法國晉級。金牌戰Yabusele個人砍下20分，還隔扣「詹皇」LeBron James，可惜還是無法幫助法國擊敗美國，只拿下銀牌。不過巴黎奧運他繳出場均14分、3.3籃板的表現，也讓76人願意給他重返NBA的機會。在加盟76人後，Yabusele預計還是會從板凳出發，主要競爭者有Ricky Council IV、KJ Martin等，雖重返NBA後不一定有太多上場時間，Yabusele對此還是感到興奮，他在簽約後也在X上發文：「一直都在等待第二次機會，我準備好了。」今年夏天76人在自由市場大肆補強，除簽下Paul George外，也續約了Tyrese Maxey、Kelly Oubre Jr.、Kyle Lowry等，此外還簽下Andre Drummond、Eric Gordon等老將，來補強陣容深度。