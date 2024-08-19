iPhone 15恐成蘋果史上最快落伍手機　外媒示警：SE 4將造成威脅

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蘋果秋季發表會將於今年9月登場，iPhone 16系列新機也將一同亮相，屆時，蘋果會降價銷售去年的iPhone。事實上，每年都會有一批使用者在等待蘋果降價前一年推出的新品，不過隨著蘋果預告Apple Intelligence即將亮相，推估會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送蘋果AI功能，預計只能夠在配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，與日後推出的新款機型，以及搭載M1晶片或更高版本的iPad和Mac電腦才得以運行，外媒《9to5mac》示警，iPhone 15恐為蘋果史上最快落伍的手機。報導指出，Apple Intelligence會不會出現在iPhone 15系列機型上，對其未來銷售意義重大，iPhone 16預計將全面支援蘋果AI功能，簡言之，無論果粉是否購買Pro機型，iPhone 16都將配備強大的A18晶片，可實現iOS 18.1中的所有新的AI功能。不過，報導強調，其實iPhone 15真正的威脅是iPhone SE 4，依照蘋果先前曾表示，蘋果AI將出現在日後推出的新款機型，故對於預算有限的買家來說，SE 4似乎是一個非常有吸引力的選擇。目前針對iPhone SE 4的亮點預測包括外型與最新的iPhone 16機型相似、配備與iPhone 16相同的A18晶片、運行蘋果AI功能、搭載OLED，若此款手機真能如願出現蘋果AI功能，這可能會是蘋果有史以來推出最有價值的iPhone SE。更加有趣的事，依照以往蘋果的銷售模式，當新機型推出時，會將先前的iPhone價格降低100美元，這意味著iPhone 16推出後，基本款iPhone 15的起售價預計為 699美元，而目前iPhone SE參考起價為429美元。外媒指出，若按上述價格推估，售價699美元的iPhone 15，配備A16晶片，無法運行Apple Intelligence，而iPhone SE 4不僅配備Apple Intelligence、A18 晶片、外型差距不大，且售價僅499美元，「使用者還有什麼原因要選擇iPhone 15？」iPhone 15將面臨一段非常艱難的時期，iPhone 16即將迎接的更新，看起來比降價100美元的15更佳值得入手，而當iPhone SE 4首次亮相時，15將更難證明其繼續存在的合理性。不過，也有不少國外網友認為，蘋果AI預計要到2025年初才能完全發揮作用，16系列僅能勉強滿足 Apple Intelligence的需求，而17系列將迎更大幅度的更新，不看好在17推出以前換機。