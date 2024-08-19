肯德基「8雞塊+6蛋撻」219元！橋村炸雞買一送一　韓炸免費送汽水

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肯德基優惠代碼「14006」爽吃「8雞塊+6蛋撻」219元。（圖／翻攝自肯德基官網）

▲橋村炸雞Uber Eats外送雞塊＋地瓜球點心盒「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲出示學生證買bb.q CHICKEN「黑蒜嘿皮炸雞」免費送2罐汽水。（示意圖／全家國際餐飲提供）

本週速食優惠又來報到！肯德基開吃「8塊雞塊+6顆蛋撻」只要219元，優惠代碼「14006」被挖出，現省161元好划算！韓國橋村炸雞Uber Eats外送點心盒「雞塊＋地瓜球」也買一送一，bb.q CHICKEN則是暑假出示學生證，開吃聯名百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」金菇家ㄟ 「黑蒜嘿皮炸雞」免費送2罐汽水，好康優惠一次整理。肯德基暑假划算好康「8雞塊+6蛋撻」219元被挖出，輸入優惠代碼「14006」，開吃「8塊上校雞塊＋原味蛋撻(6入)」特價只要219元（原價380元），現省161元，還可以吃到明年2月底，超長青優惠券必須要收藏。韓國橋村炸雞又有外送優惠！即日起至8月27日，Uber Eats外送點心盒C「雞塊＋地瓜球」買一送一，129元不加價爽吃兩倍份量，適用門市為台北101店、信義新光A11店、板橋環球店、台南西門店。bb.q CHICKEN聯名百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」金家ㄟ開吃「黑蒜嘿皮炸雞」，採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭，搭配醬油為基底打造的醬香黑蒜風味醬汁，有著溫和偏甜的風味、沒有生蒜頭嗆鼻的辛辣味。暑假即日起至8月31日，出示學生證購買「黑蒜嘿皮炸雞任一品項」免費送2罐汽水！提醒大家，內用需另收原價10%服務費。