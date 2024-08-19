詹皇去勇士交易案喊停！美媒透露原因：Rich Paul堅定投下否決票

我是廣告 請繼續往下閱讀

「詹皇+Curry」的組合曾經有機會發生，但在金州勇士努力說服洛杉磯湖人之時，有人跳出來反對此事。根據NBA記者Marc Stein報導，，最終交易告吹，勇士在2023-24賽季無緣季後賽，湖人則倒在首輪。Stein表示，聯盟消息人士向他透露，當時勇士和湖人之間的談判之所以未取得那麼大的進展，很大程度上是因為，「消息人士稱，儘管勇士隊老闆。」Paul不希望此事發生，。詹皇生涯率領克里夫蘭騎士隊在NBA總冠軍賽中4次面對勇士隊，包括2016年史詩般地從1：3落後逆轉奪冠。之後他也在湖人時期於2022-23賽季的次輪季後賽與勇士交手，雙方是彼此「宿敵」般的存在。儘管如此，由於兩人的名聲、能力和故事，外界仍期待「詹皇+Curry」的組合。特別是在2024巴黎奧運會上，兩人幫助美國男籃完成金牌5連霸，無懈可擊的內外線配合，讓外界對於他們在NBA的合作更感興趣了。但在上賽季的交易討論中止之後，詹皇加盟勇士的最佳時機恐怕已經錯過。考慮到他和Curry兩人剩下繼續保持球員身分的時間不多，未來這件事恐怕只會更難發生。若事情就如Stein所說的那樣，那麼Paul的確改變了歷史進程，若無他的遊說，或許如今NBA是另一幅光景。