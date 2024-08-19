詹皇去勇士交易案喊停！美媒透露原因：Rich Paul堅定投下否決票

「詹皇+Curry」的組合曾經有機會發生，但在金州勇士努力說服洛杉磯湖人之時，有人跳出來反對此事。根據NBA記者Marc Stein報導，在去年勇士季中討論交易來LeBron James時，James的經紀人Rich Paul「堅決反對」自己的客戶離開湖人隊前往勇士隊，不希望James進行生涯第4次的轉隊，最終交易告吹，勇士在2023-24賽季無緣季後賽，湖人則倒在首輪。
詹皇有機會加盟勇士 但Rich Paul堅決反對
Stein表示，聯盟消息人士向他透露，當時勇士和湖人之間的談判之所以未取得那麼大的進展，很大程度上是因為James的經紀人Paul堅決反對詹姆斯從南加州換到北加州的想法，「消息人士稱，儘管勇士隊老闆Joe Lacob和湖人隊老闆Jeanie Buss之間進行了一些老闆級的對話，Draymond Green也積極遊說詹皇來灣區，但Paul懇求這兩支球隊放棄這個想法。」
Paul不希望此事發生，主要是他不想讓James在職業生涯中第4次因轉隊而受到外界的強烈批評。詹皇生涯率領克里夫蘭騎士隊在NBA總冠軍賽中4次面對勇士隊，包括2016年史詩般地從1：3落後逆轉奪冠。之後他也在湖人時期於2022-23賽季的次輪季後賽與勇士交手，雙方是彼此「宿敵」般的存在。
「詹皇+Curry」最佳時機已錯過
儘管如此，由於兩人的名聲、能力和故事，外界仍期待「詹皇+Curry」的組合。特別是在2024巴黎奧運會上，兩人幫助美國男籃完成金牌5連霸，無懈可擊的內外線配合，讓外界對於他們在NBA的合作更感興趣了。
但在上賽季的交易討論中止之後，詹皇加盟勇士的最佳時機恐怕已經錯過。考慮到他和Curry兩人剩下繼續保持球員身分的時間不多，未來這件事恐怕只會更難發生。若事情就如Stein所說的那樣，那麼Paul的確改變了歷史進程，若無他的遊說，或許如今NBA是另一幅光景。
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Stein表示，聯盟消息人士向他透露，當時勇士和湖人之間的談判之所以未取得那麼大的進展，很大程度上是因為James的經紀人Paul堅決反對詹姆斯從南加州換到北加州的想法，「消息人士稱，儘管勇士隊老闆Joe Lacob和湖人隊老闆Jeanie Buss之間進行了一些老闆級的對話，Draymond Green也積極遊說詹皇來灣區，但Paul懇求這兩支球隊放棄這個想法。」
Paul不希望此事發生，主要是他不想讓James在職業生涯中第4次因轉隊而受到外界的強烈批評。詹皇生涯率領克里夫蘭騎士隊在NBA總冠軍賽中4次面對勇士隊，包括2016年史詩般地從1：3落後逆轉奪冠。之後他也在湖人時期於2022-23賽季的次輪季後賽與勇士交手，雙方是彼此「宿敵」般的存在。
「詹皇+Curry」最佳時機已錯過
儘管如此，由於兩人的名聲、能力和故事，外界仍期待「詹皇+Curry」的組合。特別是在2024巴黎奧運會上，兩人幫助美國男籃完成金牌5連霸，無懈可擊的內外線配合，讓外界對於他們在NBA的合作更感興趣了。
但在上賽季的交易討論中止之後，詹皇加盟勇士的最佳時機恐怕已經錯過。考慮到他和Curry兩人剩下繼續保持球員身分的時間不多，未來這件事恐怕只會更難發生。若事情就如Stein所說的那樣，那麼Paul的確改變了歷史進程，若無他的遊說，或許如今NBA是另一幅光景。
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