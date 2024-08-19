最新民調曝！民眾黨僅13.8%　柯P自豪高學歷、白領支持者全跑了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，民眾黨雖相較上月僅掉2.2個百分點，但高學歷與白領支持者紛紛出走。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今（19）日公布最新政黨民調，結果依序為民進黨34.2%、國民黨23.2%、民眾黨13.8%與時代力量1.3%，而深陷政治獻金申報不實風波的民眾黨，相較於上月僅下跌2.2個百分點，分析是因民調執行為事件發生沒多久，且尚未證實主席柯文哲或幕僚涉貪。但近一步分析發現，大學及以上教育程度的支持者，民進黨33%、國民黨32.8%、民眾黨24.3%；此外高階白領部分，民眾黨如今也在三黨中敬陪末座，風光不在。台灣民意基金會今日公布政黨支持度最新民調，結果依序為民進黨34.2%、國民黨23.2%、民眾黨13.8%與時代力量1.3%，認為民眾黨還沒倒，相較於上月僅下跌2.2個百分點，分析最有可能原因為，首先事件發生時間正好在民調執行期間沒幾天，且尚未證實主席柯文哲或幕僚涉貪，因此大多支持者仍未放棄，但若短期內柯文哲或民眾黨再出重大紕漏，支持者才可能大量出走。台灣民意基金會進一步分析發現，首先，從年齡層看，民眾黨在全盛時期，20到44歲選民中獨占鰲頭，如今仍明顯領先民進黨與國民黨，但35歲以上就大大落後。其次，從教育背景看，柯文哲引以為傲的高學歷支持者，如今已面目全非，大學及以上教育程度者，依序為民進黨33%、國民黨32.8%、民眾黨24.3%。第三，從職業背景看民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今只能敬陪末座，風光不在，在高階白領人員方面，為民進黨34.6%、國民黨23.8%與民眾黨17.6%；基層白領人員部分，民進黨30.9%、國民黨19.7%與民眾黨19.4%。本次民調訪問期間為本月12至14日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%、手機 30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。