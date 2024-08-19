柯文哲、蔡壁如同車談了什麼？他驚吐內容　曝1事很有趣

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民眾黨昨（18）日在台南市舉辦《眾新雲集創業論壇》，民眾黨主席柯文哲擔任來賓演講，創新創業委員會主委蔡壁如也出席，這也是民眾黨爆發政治獻金風波後，2人首度同時出席公開活動。會後柯文哲搭車離去，而蔡壁如也跟著上車，至於2人在車上的談話內容，節目《馬德有事嗎》主持人林宸佑爆料，2人完全沒有提及時任競選總幹事、立委黃珊珊。林宸佑昨在節目中透露，蔡壁如上了柯文哲的車後，先是滑了一下手機，柯文哲也說了幾句話，隨後被拍到兩人交頭接耳的畫面，引發外界揣測是否提及該棄車保帥、開鍘黃珊珊？林宸佑說，就他私下了解，整趟車程中，2人完全沒有提到黃珊珊。林宸佑也透露2人車上對話，因為蔡壁如是創新創業委員會主委，據悉他們談及創新創業委員會的相關內容跟下一步規劃；更有趣的是，蔡壁如上車只和柯文哲談了1、2分鐘，到下一個路口就下車了，據他所知，2人車上對話沒提到黃珊珊，他也推測，代表柯文哲在這段期間，蔡壁如真的沒有時間可以和柯文哲談事情。