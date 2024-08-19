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大谷翔平本季第39轟出爐！ Kershaw6局無失分投　道奇2:1勝紅雀　

記者吳政紘／綜合報導

▲大谷翔平對紅雀敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40-40」僅差1轟和3次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平對紅雀敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40-40」僅差1轟和3次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇今（19）日在客場迎來與聖路易紅雀3連戰最終戰，日籍好手大谷翔平連兩場比賽開轟，本季第39轟出爐，加上王牌左投Clayton Kershaw繳出6局無失分好投，終場道奇就以2：1擊敗紅雀。大谷翔平此役敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40-40」僅差1轟和3次盜壘，此外大谷在8月份雖打擊率僅1成74，但敲出7發全壘打，外帶12分打點。

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大谷此役在第五局鎖定紅雀先發投手Sonny Gray一顆曲球，掃出右外野陽春砲，幫助道奇取得1:0領先，隨後Miguel Rojas的安打再為道奇打回一分，紅雀在8局下靠著Lars Nootbaar的陽春砲春追回一分，9局下道奇推出Michael Kopech上場關門，雖隊友守備發生失誤，但Kopech還是成功關門，終場道奇2:1擊敗紅雀。

大谷連兩天開轟　Roberts盛讚其表現

大谷本場比賽全場5支1，唯一一支安打就是全壘打，但也吞下2K，賽後打擊率下降至2成90，Clayton Kershaw繳出6局無失分好投，僅被打4支安打，拿下本季第2勝、賽後防禦率為2.63，對於大谷連兩天開轟的表現，總教練Dave Roberts表示當大谷掌握好球帶時，沒有比他更好的打者，很喜歡他今天的擊球品質。

大谷目前距離「40-40」僅差1轟和3次盜壘，在本季有望成為大聯盟史上第6位完成「40-40」的選手，前五位分別為Jose Canseco、Barry Bonds、Alex Rodriguez、Alfonso Soriano和Ronald Acuna Jr.，而大谷也有機會挑戰至今無人達成過的「45-45」

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