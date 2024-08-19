越南猴痘釀八死！胡志明病患佔八成　案例全是男性

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越南發生八起猴痘病例，自2023年初迄今，越南南部已通報出現199起猴痘（或稱M痘）病例，導致八人死亡，其中近80%病例發生在胡志明市，且目前病患均是男性。根據越南媒體《青年報》，越南衛生部在17日公佈數據，案例中的150例在2023年發生，其餘49例從2024年初至今出現。根據胡志明市巴斯德研究所（Pasteur Institute）提供數據，所有八起死亡例都在今年發生。胡志明市佔199例中的156例或78%，八例死亡中的六例也發生在該市。根據數據，胡志明市的所有猴痘患者均為18歲至53歲的男性，其中84%自認為屬於男性間性行為者（MSM）。當地衛生局表示，當局通過社區監測，和在胡志明邊境海關積極監控猴痘疫情的暴發，同時呼籲民眾和遊客若有任何症狀發生，應儘速就醫。世界衛生組織（WHO）8月14日宣佈，非洲部分地區爆發的猴痘（mpox）疫情，構成「國際關注的突發公共衛生事件。」專家憂慮，許多去年染病者感染了較新且更嚴重的Ib變異株（clade Ib），該變異株可能更容易傳播，從而導致更嚴重的疾病。