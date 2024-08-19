台科大「車輛加密驗證機制」避交通壅塞　奪InnoVEX台杉創新獎

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台灣科技大學資訊管理系教授黃政嘉，最近帶領應用密碼實驗室團隊開發「車輛密碼加密驗證機制」，解決高速交通環境之下的車輛驗證難題，從而避免交通壅塞與事故，後來也從今年的InnoVEX新創競賽（InnoVEX Pitch Contest）百家來自各國的參賽公司之中脫穎而出，榮獲台杉創新獎（Taiwania Capital Innovation Award）。台科大表示，現代複雜的交通環境之中，憑證驗證正是保障車聯網系統安全的重要一環，透過車輛與紅綠燈、路燈等路側設備進行資訊交換，可以幫助駕駛得知周圍車輛的距離，避免事故或塞車，黃政嘉率領的實驗室團隊開發的「車輛密碼加密驗證機制」，就是一種針對車聯網環境設計的批量驗證技術，可以在短時間內同時處理多輛車的驗證需求，解決交通壅塞並且降低運算成本。實驗室成員、同時也是博士候選人的戴文諺解釋，國際現有的車聯網憑證架構為了確保資料傳輸的隱私性，因此採取每台車輛逐一驗證的方式，然而這個做法在高車流量或高車速的情況之下，容易發生封包遺失與網路壅塞的問題。為了改善現有技術的短處，黃政嘉的實驗室團隊提出「批量驗證技術」的解決方案，可以在紅綠燈等路側設施同時驗證多輛車，相較國際上驗證技術，不僅提升精準度與速度，還能降低交通基礎設施的運算成本。不過，實驗室團隊也在開發過程中遇到許多挑戰，戴文諺指出，由於因應所需功能的程式開發套件較少，因此實作程式的許多套件都必須自行開發撰寫，此外，他們發現相關文獻不多，而且多為假設的情境，難以驗證是否符合實際應用的情況。當時為了印證封包遺失等假設是否正確，實驗室團隊前往交通部委託華電聯網建置的「淡海新市鎮智慧交通試驗場域」執行現地實證，經測試後發現國際現有驗證技術的漏洞確實存在，因此著手進行批量驗證技術的開發與設計。黃政嘉指出，「批量驗證技術」現已取得新型專利，並且提出發明專利的申請，未來實驗室團隊計劃發表這項專利發表在國際學術期刊，提交國際組織爭取納入國際標準，希望透過產官學研合作的能量，提供智慧交通領域創新解決方案，完成憑證交通安全的拼圖。