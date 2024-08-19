民眾黨內失火還內鬥？蔡壁如語帶玄機吐「這2句」　小草暴動了

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民眾黨昨（18）日在台南市舉辦《眾新雲集創業論壇》，民眾黨主席柯文哲擔任來賓演講，創新創業委員會主委蔡壁如也出席，這也是民眾黨爆發政治獻金風波後，2人首度同時出席公開活動。對於是否會回黨中央救火？蔡壁如表示不會，將持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾。蔡壁如17日也在臉書上發文提及「天下本無事雲淡風清」、「走進大自然洗滌心靈」，語帶玄機，讓許多網友看了之後紛紛暴動，直呼「壁如姐，能幫民眾黨插上葉克膜嗎？他們看起來不行了。」蔡壁如17日也在臉書上發文，「趁著雲淡天青好時節，走進美景享受悠閒時光，順道參觀剛開幕的埔里蔦屋書店，也期待海線梧棲的蔦屋書店開幕。謝謝鄉親熱情的鼓勵，期待一切釐清，重回平靜。」而文章一開頭，她就語帶玄機說道「天下本無事雲淡風清」、「走進大自然洗滌心靈」。貼文曝光後，引發許多網友暴動，紛紛留言「壁如姐，能幫民眾黨插上葉克膜嗎？他們看起來不行了」、「沒你的事情一身輕」、「快逃離那個沒救的爛黨吧」、「原來你提早劃清界線是對的」。