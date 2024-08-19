黃珊珊動不得？沈富雄舉漫畫為例曝內幕：柯文哲光想就嚇死

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金疑雲，柯文哲18日早上宣布黨內4個反省措施，更要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。前立委沈富雄認為，並非是柯文哲搬不動黃珊珊這塊大石頭，而是柯文哲現在和黃珊珊綁在一起，黃珊珊知道的事情這麼多，若動了她，柯文哲光是想就嚇死。沈富雄18日在節目《TVBS戰情室》表示，柯文哲若是被起訴、羈押或被關起來，只要動個眼神或手指頭比一下，黃珊珊就完了，因此並非是這塊石頭有多大，柯文哲搬不動。沈富雄以一個漫畫舉例，一個人爬在樹上，拿著踞子要鋸掉一根爛樹枝，但這個人站在爛樹枝上面，踞了以後自己也就掉下去了，柯文哲現在就如同站在樹上面，若他被起訴、甚至坐牢了，就不在樹上了，黃珊珊要掉下來，沒人管得著。沈富雄說，柯文哲現在跟黃珊珊綁在一起，黃珊珊知道的東西那麼多，若動了黃珊珊，柯文哲光想就嚇死，他們2人現在是互利共生、互扼共生，2人纏在一起，誰也不敢動誰。主持人錢怡君則問「所以不是柯文哲不想動黃珊珊，而是他不敢動黃珊珊？」沈富雄回應，這樣的情況也不能維持很久，就像日本相撲一樣，兩人纏在一起，沒多久就散了。