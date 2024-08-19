中國間諜潛入菲律賓當市長！被裁定撤職　行蹤仍不明

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菲律賓女市長愛麗絲．郭（Alice Guo）指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯郭華萍指紋吻合，8月13日政府正式罷黜她的市長之職，同時沒收所有退休津貼，並且禁止她再次進入政府機構任職。不過目前郭華萍的下落仍不明，至今已人間蒸發3個月。綜合菲律賓媒體報導，整件事起因於菲律賓警方破獲一個位於丹轆省班班市（Bamban, Tarlac）的詐騙園區，調查發現園區的土地有一半以上登記在市長愛麗絲．郭（Alice Guo）的名下，而且她擁有驚人的財富和一架直升機。菲律賓國家調查局深入搜索後發現愛麗絲．郭的出生和求學經歷不明，即她可能根本不是菲律賓人，疑似用假身份參選並執政逾兩年，而她的真實身份是中國間諜郭華萍。參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）懷疑郭市長是中國間諜，要求NBI進行指紋比對，赫然發現，這位聲稱是在地人的市長，指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的中國女間諜郭華萍相符。NBI報告的結論是，郭華萍與愛麗絲．郭的指紋是同一個人所留下的，證實她們根本是同一人。然而她的身份被踢爆後，本人的行蹤立刻成謎。一名參議員指出郭華萍可能用中國護照離境後，她的華文名「郭華萍」和英文名「愛麗絲．郭」都被列入了移民局監管名單，不過目前這兩個身份都顯示仍在菲律賓境內，民間質疑她有可能「走後門」逃出菲律賓國境。案發後無論菲律賓國會多次發出命令，甚至要將她逮捕拘禁，她都拒絕出面和對外回應。因此她失蹤一個月後，市長工作便被停職，如今本月13日更直接「免職和拔除公務人員保障及福利」，同時凍結她名下所有資產，盼她能趕緊出面自首或解釋。