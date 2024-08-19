悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折改版　區間車未來將調漲

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▲台鐵自113年8月1日起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約56折到9折不等，取消電子票證9折優惠後，估每年可減少1.9億元虧損。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）

▲有乘客表示「台鐵漲價跟北捷比較下來的話還是比較便宜」，但近期落軌案頻傳，台鐵亦經常因外在因素延誤行駛，許多民眾為確保時間還是會「傾向搭捷運」。（圖／翻攝畫面）

使用悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台鐵的民眾須留意！，以擴大優惠方式取代現行電子票證乘車9折措施。目前每日約近45萬人次使用電子票證乘車，台鐵估算，每年需自行吸收3億元折扣價差，台鐵公司自113年8月1日起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約56折到9折不等，取消電子票證9折優惠後，估每年可減少1.9億元虧損。台鐵公司指出，「常客回饋優惠」是依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，📍當月累計搭乘次數11~20次，次月回饋10％回饋金（相當於9折票價）📍當月累計搭乘次數21~40次，於次月回饋15％回饋金（相當於85折票價）📍當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20％回饋金（相當於8折票價）📍30日定期票，可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠。📍60日定期票，可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。此外，台鐵公司醞釀調漲29年沒漲的票價，預估9月中旬前召開董事會討論新票價案，近期也啟動票價試算作業。台鐵將初步試算合理報酬率3％、4％、5％等3個版本，以板橋至台北的區間車為例，票價將可從15元漲至21元、基隆到台北從41元漲至58元、桃園到台北從42元漲至61元；有乘客表示，但近期落軌案頻傳，台鐵亦經常因外在因素延誤行駛，許多民眾為確保時間還是會「傾向搭捷運」。台鐵表示，相關票價方案還在試算中，明確方案尚未出爐，數字都還會調整，就算試算結果出爐，後續還需要討論政府補貼金額等，董事會討論後，屆時才會有確切的票價方案。