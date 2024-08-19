蹦闆自爆愛上越南正妹　提親、宴客還拍婚紗：差點結婚才回台灣

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▲蹦闆（右）和統神（左）在網路互嗆結下樑子，18日兩人宣布參加拳擊賽對打，吸引大批民眾關注。（圖／記者朱永強攝）

▲蹦闆自爆差點在越南結婚的經歷，當時就連婚紗照都拍了。（圖／蹦闆IG）

▲蹦闆靠做精品代購買了12棟房子，如今身家已破億。（圖／蹦闆IG）

網紅蹦闆近日槓上「亞洲統神」張嘉航，昨（18）日在記者會上，兩人才公開同意參加真人拳擊賽《拳上2024》，並加碼百萬賭注，引發高度關注。事實上，蹦闆靠做精品代購起家，27歲從0開始創業到現在，名下坐擁12棟房產，36歲身家已經破億，讓不少人稱羨。近日蹦闆也在IG分享自己年少輕狂的荒誕故事，笑說曾在越南差點結婚了。蹦闆13日在社群平台上分享自己差點在越南結婚的故事，他說自己以前有段時間很喜歡飛越南度假，有一次他到越南參加一個開幕活動，買了3、4天後的返台機票，結果活動上意外結識一名show girl，兩人旋即陷入熱戀，蹦闆為了談戀愛留在越南，最後一待就是半年，一直延期出境時間。蹦闆說：「我這種人就是那種講到就一定做到，就說『我會娶妳』這種話，我還真的一路做到底，在越南拍婚紗照，在越南辦婚宴請客，還去到她家那邊提親，就搞到最後差點結婚才回台灣」。蹦闆表示當時教他做精品的師父已經氣到打電話飆罵他：「你再不回台灣，你伊果精品可以收掉了」，他才結束越南情緣返台。後來蹦闆又改愛上去泰國度假，直言「泰國更和我意」，當時一年會出入境泰國50次，他笑說泰國比台灣好玩太多了：「在台灣花1萬塊，到那邊當10萬在花，選擇又很多，在台灣是你要去迎合菜色，在那邊菜色會迎合你。」不過泰國的故事蹦闆沒細說，賣關子告訴大家下次再分享。影片曝光後網友看了也紛紛留言討論，「好玩一直玩，要小心暈船」、「好喜歡蹦闆輕鬆談過去的故事，有夠精彩的」、「你老婆在後面他看起來很火」、「老婆看到這種內容還這麼大肚…佩服」、「我只想知道為什麼沒有繼續結婚」。蹦闆則在留言區親回：「我結婚前的事，（老婆）要生氣什麼？」表示這些年少輕狂的故事都發生在婚前，老婆也不介意。