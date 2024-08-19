《拳上2024》日期確定！「天價出場費」公開了　統神：我最近缺錢

蹦闆自爆愛上越南正妹　提親、宴客還拍婚紗：差點結婚才回台灣

記者藍詩孟／綜合報導

▲蹦闆（左圖）經營精品代購生意身家破億，過去曾和一名越南美女戀愛，更曾許諾要娶對方，兩人連婚紗照都拍了。（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆（左圖）經營精品代購生意身家破億，過去曾和一名越南美女戀愛，更曾許諾要娶對方，兩人連婚紗照都拍了。（圖／蹦闆IG）
網紅蹦闆近日槓上「亞洲統神」張嘉航，昨（18）日在記者會上，兩人才公開同意參加真人拳擊賽《拳上2024》，並加碼百萬賭注，引發高度關注。事實上，蹦闆靠做精品代購起家，27歲從0開始創業到現在，名下坐擁12棟房產，36歲身家已經破億，讓不少人稱羨。近日蹦闆也在IG分享自己年少輕狂的荒誕故事，笑說曾在越南差點結婚了。

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▲「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。雙方體重差超過40公斤，這是一場「輕中量級對上超重量級」的對決。（圖／記者朱永強攝）
▲蹦闆（右）和統神（左）在網路互嗆結下樑子，18日兩人宣布參加拳擊賽對打，吸引大批民眾關注。（圖／記者朱永強攝）
愛上越南show girl　蹦闆戀愛半年連婚紗照都拍

蹦闆13日在社群平台上分享自己差點在越南結婚的故事，他說自己以前有段時間很喜歡飛越南度假，有一次他到越南參加一個開幕活動，買了3、4天後的返台機票，結果活動上意外結識一名show girl，兩人旋即陷入熱戀，蹦闆為了談戀愛留在越南，最後一待就是半年，一直延期出境時間。

蹦闆說：「我這種人就是那種講到就一定做到，就說『我會娶妳』這種話，我還真的一路做到底，在越南拍婚紗照，在越南辦婚宴請客，還去到她家那邊提親，就搞到最後差點結婚才回台灣」。蹦闆表示當時教他做精品的師父已經氣到打電話飆罵他：「你再不回台灣，你伊果精品可以收掉了」，他才結束越南情緣返台。

▲蹦闆身家破億　自爆「曾許諾娶越南新娘」！（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆自爆差點在越南結婚的經歷，當時就連婚紗照都拍了。（圖／蹦闆IG）
大讚泰國「比台灣好玩｣　蹦闆一年出入境50次

後來蹦闆又改愛上去泰國度假，直言「泰國更和我意」，當時一年會出入境泰國50次，他笑說泰國比台灣好玩太多了：「在台灣花1萬塊，到那邊當10萬在花，選擇又很多，在台灣是你要去迎合菜色，在那邊菜色會迎合你。」不過泰國的故事蹦闆沒細說，賣關子告訴大家下次再分享。

影片曝光後網友看了也紛紛留言討論，「好玩一直玩，要小心暈船」、「好喜歡蹦闆輕鬆談過去的故事，有夠精彩的」、「你老婆在後面他看起來很火」、「老婆看到這種內容還這麼大肚…佩服」、「我只想知道為什麼沒有繼續結婚」。蹦闆則在留言區親回：「我結婚前的事，（老婆）要生氣什麼？」表示這些年少輕狂的故事都發生在婚前，老婆也不介意。

▲蹦闆在IG上曝光水藍色的名牌套裝，沒想到竟有不少網友敲碗要他協助代購。（圖／IG 1988.bomb）
▲蹦闆靠做精品代購買了12棟房子，如今身家已破億。（圖／蹦闆IG）

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