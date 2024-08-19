403地震後又風災！勞動部補貼保費延至6個月　增列伴手禮相關行業

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於花蓮縣受到0403地震、颱風「凱米」的雙重影響，經濟短期恐難復甦，加上伴手禮商家亦屬震災影響較大的投保單位，勞動部最近依照《勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點》第6點規定，增加3個月的補貼月份，並在補貼範圍之中，納入伴手禮商家相關的行業類別，協助災後重建復原與振興工作，穩定勞工就業。勞動部表示，本次公告重點包括「增加補貼月份」，而原補貼適用對象，即是花蓮縣轄區內屬「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」、「水泥及混凝土製品製造業」，而且僱有員工，並為就業保險投保單位的民營事業單位，補貼其應負擔的勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險保險費的半數，月份則由原先的今年6月至8月，增加補貼9月至11月，合計6個月。勞動部指出，其次就是「增加補貼行業範圍」，要將「烘焙炊蒸食品製造業」、「未分類其他食品製造業」、「其他食品批發業」、「蔬果零售業」、「其他食品、飲料及菸草製品零售業」等與伴手禮商家相關的行業別納入範圍，並自公告當月開始6個月，也就是在今年8月份至明年1月份，補貼投保單位原應負擔的勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險保險費的半數，受惠家數將由現行1200餘家，增加至約1500家。勞動部更進一步說明，基於簡政便民，符合補貼資格的投保單位，將由勞工保險局於開立繳款單當下，依照系統資料一併辦理保險費補貼事宜，投保單位無須另外提出申請。