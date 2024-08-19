日本爆紅吉伊卡哇8/23開搶！聯名藏壽司18款扭蛋　五桐號免費加料

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▲日本療癒系IP「吉伊卡哇chiikawa」全球爆紅。（圖／藏壽司提供）

▲五桐號聯名「吉伊卡哇」4款杯身與封膜，2款便利貼紙加價購。（圖／五桐號提供）

▲五桐號全新手搖飲料，左起：芋見椰椰奶奶L 89元、青梅烏龍凍飲M 45元、L 50元。（圖／五桐號提供）

▲吉伊卡哇x藏壽司5款獨家造型壽司夾心「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

▲吉伊卡哇x藏壽司8款吉伊卡哇進食中「徽章」和5款藏壽司特色「紙膠帶」。（圖／藏壽司提供）

▲吉伊卡哇x藏壽司除了2波段「滿額贈」，還有「可愛打卡趣」要抽獎送出限量保冷袋。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「夏日美宴」推薦清爽菜色。（圖／藏壽司提供）

全球爆紅的日本「吉伊卡哇chiikawa」8月23日攻陷台灣！聯名藏壽司開搶18款扭蛋，吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」、8款進食中「徽章」和 5款「紙膠帶」；兩波滿額贈品還有實用又可愛的限定圖樣資料夾、筆記本不用抽。吉伊卡哇還聯名手搖飲料五桐號，打造4款聯名杯身與封膜及2款便利貼加價購，同步開喝芋見椰椰奶奶和青梅烏龍凍飲2款新品，還能「免費加料」21天爽喝黑糖粉粿及杏仁凍。日本漫畫家ナガノ作品「吉伊卡哇」，主題是「なんか小さくてかわいいやつ」（又小又可愛的傢伙），主角包括樂觀又擅長說話的小八貓、活潑灑脫的兔兔，及小桃鼠、海獺、栗子饅頭、風獅爺等，一群療癒又可愛的夥伴以軟萌形象圈粉無數，Twitter擁有229萬粉絲在日本爆紅進而風靡全球，不只貼圖熱賣，週邊商品更是夯到不行。很懂少女心、最會聯名的五桐號，8月23日聯名吉伊卡哇，把療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，可愛模樣放在杯子上，打造不同插畫主題及粉黃藍綠共4款顏色，描繪出主角們療癒呆萌的形象；同時還祭出2款可愛的便利貼，消費滿100元即可以49元優惠價加購，數量有限，售完為止。五桐號8月開喝兩款新品，「芋見椰椰奶奶」嚴選新鮮芋頭打成細膩香甜的芋泥，搭配if 100%椰子水與鮮甜椰漿製成綿密的超椰冰沙，濃郁消暑又不怕熱量太高；「青梅烏龍凍飲」則選用金萱烏龍搭配酸甜梅子醬與滑嫩綠茶凍，清香滿足咀嚼控。歡慶新品上市，8月26日至9月15日連續21天，消費任一飲品即可免費加料，包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份。藏壽司也從8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，把小巧可愛的角色設計成5款獨家造型「立體吊飾」，溫柔善良的吉伊卡哇奔向熟成鮪魚的懷抱；任性的小桃鼠蓬鬆尾巴變成炸蝦天婦羅，還把自己包進海苔裡好可愛；小八貓蓋上鮮蝦棉被，還有兔兔玉子燒和鮭魚栗子饅頭，令人愛不釋手。8款超萌「徽章」看得到吉伊卡哇與朋友們在藏壽司大快朵頤，每個角色有自己的專屬徽章，仔細看都吃著不同菜色。5 款「紙膠帶」不只讓角色們化身藏壽司小小店長、或變身成招牌燈籠，竟然還有吉伊卡哇與小八貓在打開扭蛋的模樣，真的很會！不用抽的滿額贈則分為兩波段送出，首波8月28日起送出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，單筆消費滿1000 元，並追蹤藏壽司Instagram就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日推出4款「吉伊卡哇限量筆記本」，消費滿額並按讚藏壽司官方Facebook即可免費擁有。8月28日至9月22日，只要拿手機拍下迴轉台上的吉伊卡哇、小八貓或兔兔照片，上傳到藏壽司官方Facebook指定貼文留言處、或Instagram限動標記藏壽司官方帳號及好友，即可參加吉伊卡哇限量保冷袋抽獎。藏壽司夏天再推薦「炙烤蒜香醃漬生鮭魚（一貫）」、「大葉明太子小貝柱」和「壽喜牛山藥泥軍艦」三款期間限定商品；還有「壽喜牛山藥泥軍艦」、「炸蝦天婦羅海苔包」、「酪梨鮮蝦」，每盤40元划算價格清爽又消暑。