最新民調曝！台灣社會對民眾黨超感冒　流失300萬人好感

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▲台灣民意基金會說明，過去9個月對民眾黨有好感的人大幅減少14.7個百分點，已失去近300萬人好感，並新增220萬人的反感。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，其中象徵好感度的感情溫度中，整體國人對民眾黨的感情溫度是40.33度，遠低於無感的50度，這傳達一個重要訊息，就是此刻台灣社會對民眾黨非常感冒，此外對民眾黨有好感的人大幅減少14.7個百分點，意指在過去9個月當中，已失去近300萬人好感，並新增220萬人的反感，示警民眾黨今後若繼續維持低迷的政黨感情溫度，很快將走入歷史。台灣民意基金會今日公布最新民調，其中象徵好感度的感情溫度中，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度，遠低於無感的50度，這項發現傳達一個清楚且重要訊息，就是此刻台灣社會對民眾黨非常感冒。台灣民意基金會也說明，40.33度代表的是民眾黨已創下兩項紀錄，一項是黨史上最不受國人歡迎的紀錄，另一為超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。與最近一次去年11月相比，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑8.92度，這表示過去9個月台灣社會對民眾黨的感情溫度出現劇烈變化，民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。對民眾黨有好感的人大幅減少14.7個百分點，意指在過去9個月當中，已失去近300萬人好感，並新增220萬人的反感。此外從年齡、教育程度、省籍族群、職業背景等來看，平均感情溫度都很冷，國人對民眾黨全面降溫。另從政黨支持傾向來看，比較藍綠白主要政黨支持者對自己所支持政黨的感情溫度，可以清楚看到其中的差異，民眾黨支持者對民眾黨感情溫度63.81度，民進黨支持者對民進黨感情溫度73.32度，國民黨支持者對國民黨感情溫度66.21度，民眾黨支持者的向心力已明顯不如其他兩大黨。本次民調訪問期間為本月12至14日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%、手機 30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。