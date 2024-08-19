必勝客買披薩不給辣椒粉、胡椒粉了！官方證實：供貨不穩停止供應

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▲每個人口味不一樣，不少民眾已習慣吃速食時有調味料可以搭配。必勝客披薩原本會提供的辣椒粉、胡椒粉將成絕響。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣必勝客證實「近期因供貨不穩而停止供應調味粉包」。（圖／記者蕭涵云攝）

近期有消費者到必勝客門市購買披薩，索取辣椒粉、胡椒粉等調味料時，被店員告知「不提供」了；消息在網路傳開，讓不少網友感到震驚。對此，《NOWnews今日新聞》記者求證台灣必勝客，過去辣椒粉包上説好的「為幸福加熱」要成絕響了。不少民眾習慣購買連鎖速食，由店家提供調味料作來搭配食用，像是薯條可沾番茄醬、炸雞想撒胡椒粉等。近期有消費者到必勝客門市購買披薩，索取辣椒粉、胡椒粉等調味料時，卻被店員告知「不提供」，還表示櫃台前已貼出公告，庫存用光就沒了。消息在網路傳開，不少網友聽聞都感到相當震驚。《NOWnews今日新聞》記者求證台灣必勝客，不少網友瘋猜此舉是為了「省成本」，揚言「該拒吃了吧」！也有部分民眾認為，或許與近期許多進口辣椒粉又被驗出含有農藥或蘇丹紅超標，憂心食安風波的關係。事實上，最早購買速食餐點時，醬包、調味粉等幾乎都是店家主動隨餐附贈；近幾年，多數店家則傾向「不主動提供」，但有需求的人仍可以向店員索取，以減少過度浪費。然而，即使有消費卻不再供應調味料，恐怕令消費者相當不習慣，也有可能將影響購買意願。