靖國神社又成目標！遭人用中文留言攻擊　狂轟「軍國主義、去死」

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中國網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」），今年5月才在日本靖國神社入口處石柱，以紅色噴漆塗鴉寫英文的「廁所」（toilet），甚至公開秀出自己在石柱撒尿的「犯案影片」，高調作風引發不少日本民眾反感；結果沒隔幾個月，靖國神社又慘遭毒手，讓管理人員相當無奈。綜合日媒報導，日本警方在19日凌晨3點50分左右獲報，神社門口的石柱又被塗鴉，以黑筆用中文寫下數個不雅、敏感字眼，日本警視廳已將這起事件列為破壞公物案，正在進行調查。從日媒公布的照片可以看到，石柱上寫著「廁所」、「狗屎」、「軍國主義」、「去死」等字樣。不少日本民眾都在相關報導下方留言，直言不應該繼續寬大處理，應該安裝監視器、設置保安人員巡邏，質疑為何犯罪者做了壞事還能逃逸無蹤。還有人批評中共建立了比軍國主義更可怕的獨裁政權，卻還要美化它，除非中共政權垮台、惡行被揭露，提升人民普遍素質，否則類似事件還會繼續發生。