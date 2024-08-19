今永昇太「5局6K」僅失1分！無奈小熊打線熄火　時隔兩個月再吞敗

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芝加哥小熊日籍強投今永昇太今（19）日先發對上藍鳥，繳出5局僅失1分好投，但無奈打線全面熄火，全場僅敲出4安，而藍鳥先發投手Bowden Francis則繳出7局無失分、飆7K的優質先發內容，加上牛棚好表現，聯手完封小熊，終場藍鳥就以1：0贏球，今永吞下本季第3敗，相隔兩個月後再度吞下敗投，賽後防禦率為3.11。今永此役在2局上半，一顆偏高的速球遭Joey Loperfido擊出全壘打，這也是兩隊全場唯一一分，今永被敲轟後，隨即穩住陣腳，第3到第5局只被敲出兩支安打，今永此戰先發5局用球數97球中有69顆好球，被敲4安失1分，飆6K賽後防禦率為3.11。談到Loperfido的全壘打，今永表示：「雖然那是一顆壞球，但風往右外野吹，我不應該讓打者有拉打的機會，當時面對打者的策略是嘗試看看丟在好球帶上方，所以他把這球擊出全壘打，這是令人驚奇的事。」而同樣效力小熊的日籍好手鈴木誠也，此役4支1，另吞下2次三振，小熊目前以61勝64敗排在國聯中區第三名，距離龍頭的釀酒人有11.5場勝差。