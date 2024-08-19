陳智菡擔任幕僚月領20萬？沈富雄爆內幕：這件事才是重點

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網紅「四叉貓」（劉宇）日前公布大選期間，前20名高薪的幕僚排行榜，其中時任柯文哲競辦副總幹事陳智菡，遭起底平均月領20萬。對此，前立委沈富雄表示，「陳智菡每月拿了20萬，進去競總的時候是誰核定這個薪水？這才是重點。」網紅「四叉貓」指出，前20名高薪的幕僚排行榜，僅2人屬賴清德競辦幕僚、6人屬國民黨總統候選人侯友宜辦公室幕僚，其餘12人均屬柯文哲競選辦公室幕僚，其中陳智菡在柯競選總統時月領20萬，引發外界討論，當時也是賴競辦發言人的民進黨發言人戴瑋姍還發文自爆是「無薪全日志工」。對此，沈富雄18日在節目《TVBS戰情室》直言「戴瑋姍妳多嘴、多話」，指戴瑋姍是議員，薪水本來就很好，兼任賴競辦發言人，「妳還拿什麼？不應該講這些東西，講了就漏氣了。」不過沈富雄也指出，陳智菡說自己日夜忙死了，拿20萬是應該的，這個回應也不好，「這個20萬是誰核定的？還有現在沒選舉了，你做發言人你薪水是多少？」沈富雄認為，若發言人薪水是8萬，那20萬要從8萬扣掉，「就是妳為了選舉，多加的津貼或獎勵金」，沈富雄強調，陳智菡一個月拿了20萬，「進去競總的時候是誰核定這個薪水？這才是重點」。