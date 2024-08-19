黃珊珊負責假帳案善後　柯文哲前幕僚：「皇上」要負起最大責任

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲昨日宣布黨內4個反省措施，包括開始啟動財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組與善後小組，並要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安今（19）日表示，「皇上」（柯文哲）要負起最大責任，並且時任競總總幹事黃珊珊無論辭不辭立委，都應該針對疑點對外說清楚。針對柯文哲找黃珊珊善後妥當嗎？柯昱安受訪表示，這確實不符合常理，如果要去檢討選舉的疏失過缺漏，最適合的是柯文哲扛起責任，當然底下要找誰另外討論，請黃珊珊、李文宗去解釋跟廠商的關係、跟木可的相關財務狀況，好好公開透明，柯文哲最適合擔任這個角色柯昱安表示，他可能怕開除掉黃珊珊、辭立委又多一個柯黑，當然有這樣壓力，黨內有戰力的人也少，又犧牲一個黃珊珊對他來說很不利，但要檢討柯文哲要負責，而不是推責任，之前推給端木正，發現這條防火線擋不住就推給李文宗，下一步難道要推給黃珊珊嗎？柯昱安說，現在相關帳款還有很多東西沒釐清，包含昨天也爆200萬租車，為什麼木可打造胖卡，為何競辦還要跟你租，明明都是自己人還要多花錢去租，聽說現在要每天開查帳記者會，但是你如果沒辦法釐清，開記者會也沒太大幫助，很多事情釐清才對外說明，而不是說要撇責任、引導話題主導權，才開記者會去說些連柯文哲支持者都不信的話。媒體問黨內擁珊、反珊派有很多聲音，柯昱安表示，黨內擁珊、反珊都有各自勢力，裡面中評委也有交鋒，沒有到吵架各有立場，不管支持還是反對，總幹事責無旁貸，也展現出態度，只是有沒有需要到辭職最後決定還是柯文哲，中評會這把刀要殺下去還是要皇上答應，雖然說中評會是共同決策、集體決策，但還是要過皇上，現在看起來皇上沒有要做這樣處置，皇上要負最大的責任。媒體問有聲音應該黃珊珊先辭立委，再主持記帳記者會？柯昱安說，他不是幕僚不便幫她發言，很多事情要負政治責任有很多不同的方式，包含她要跟中評會說明跟友好廠商的關係，不管辭不辭立委都要對外說明，為什麼要獨厚特定廠商，是不是要辭職就看她個人的決定。媒體追問黨中央不准黨員發表意見？柯昱安說，他以前待過民眾黨就知道，民眾黨是去中心化的政黨，每個網路就是個一座山頭，每個粉專都覺得自己有話語權，認為有粉絲可以要脅黨中央做什麼事情，這是民眾黨常見的風氣，他不認為黨中央能約制住，但是有個關鍵點，今天民眾黨每個出來發言的人，每個都不一致，誰出來講都對不上，光是960與110帳目爭議都對不上，民眾黨高層包含秘書長周榆修應該要賦予他更多責任，不能只是將黃珊珊、李文宗送到中評會，應該統整大家，不能大家都在撇責任，好像鐵達尼要沉了，每個人都在跳船自保。