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蕭敬騰哭到變酸梅臉！現場觀眾1舉動他崩潰　20秒畫面曝粉絲笑瘋

記者許芷芸／綜合報導

▲金曲歌王蕭敬騰17日在中國廣州舉辦演唱會，看到台下的粉絲求婚成功，讓他當場感動到掩面痛哭。（圖／微博）
▲金曲歌王蕭敬騰17日在中國廣州舉辦演唱會，看到台下的粉絲求婚成功，讓他當場感動到掩面痛哭。（圖／微博）
金曲歌王蕭敬騰近日在中國展開巡迴演唱會，17日於廣州開唱，而當他唱到歌曲〈Marry Me〉時，突然掩面痛哭，哽咽到難以繼續演唱。原來是台下有2對情侶正在現場求婚，突如其來的浪漫場景，讓台上感性的蕭敬騰原地哭慘。畫面在網路上瘋傳，粉絲笑瘋直呼：「老蕭果真是性情中人。」

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蕭敬騰演唱會崩潰大哭　畫面瘋傳粉絲笑噴

蕭敬騰近日在廣州開唱，當他唱到歌曲〈Marry Me〉時，看到台下的粉絲求婚成功，他先是瞪大雙眼，接著感動到激動爆哭，想要繼續演唱，卻帶著哭腔、走音，台下觀眾紛紛笑成一片。

▲感性的蕭敬騰看到台下觀眾求婚，忍不住當場爆哭，還一度唱不下去。（圖／微博）
▲感性的蕭敬騰看到台下觀眾求婚成功，忍不住當場爆哭，還一度唱不下去。（圖／微博）
影片曝光在網路上後掀起熱議，粉絲直呼：「原來蕭敬騰這麼感性」、「老蕭果真是性情中人」、「老蕭太搞笑」、「哈哈哈，突然覺得他很可愛」。事後蕭敬騰也在微博上發文寫道：「又哭又笑，感動又開心的一晚，謝謝廣州很快再見」，並附上一顆愛心的貼圖。

▲影片在網路上瘋傳，粉絲直呼蕭敬騰真性情。事後蕭敬騰也在微博上發文，附上演唱會當天照片並寫道：「又哭又笑，感動又開心的一晚。」（圖／蕭敬騰微博）
▲影片在網路上瘋傳，粉絲直呼蕭敬騰真性情。事後蕭敬騰也在微博上發文，附上演唱會當天照片並寫道：「又哭又笑，感動又開心的一晚。」（圖／蕭敬騰微博）
蕭敬騰「雨神」封號　粉絲哀嚎：你別哭了

除此之外，由於蕭敬騰幾乎到哪裡出席活動，哪裡就會下雨，被粉絲稱之為「雨神」。這次他在演出中大哭，也讓不少粉絲開玩笑表示：「你別哭啊，你哭了雨更大啦」、「我就說最近怎麼廣州下雨下得那麼厲害」、「連下2天雨的廣州，麻了。」

▲蕭敬騰不管在哪開唱，所到之處幾乎都會下雨，被粉絲封為「雨神」。（圖／蕭敬騰微博）
▲蕭敬騰不管在哪開唱，所到之處幾乎都會下雨，被粉絲封為「雨神」。（圖／蕭敬騰微博）

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